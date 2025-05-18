أخر تحديث لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بيع وشراء اليوم الأحد 18 مايو 2025

يشهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري استقرار ملحوظ اليوم الأحد الموافق 18 مايو 2025، وننقل لكم أخر سعر في نهاية التعاملات اليوم في كافة البنوك المصرية بالإضافة إلى السوق السوداء.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

ننقل لكم أخر تحديث لحظي لسعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري حيث أن أفضل سعر للشراء من بنك البركة 13.467 جم أما أفضل بنك للبيع هو مصرف أبو ظبي الإسلامي بسعر 13.46 جم، وتأتي الأسعار اليوم على النحو التالي:

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة للشراء 13.467 جم أما السعر للبيع هو 13.394 جم.

أما السعر في مصرف أبو ظبي الإسلامي للشراء 13.483 جم بينما السعر للبيع 13.458 جم.

بنك الإسكندرية السعر اليوم للشراء 13.467 جم أما السعر للبيع هو 13.414 جم.

بنك البركة يأتي السعر اليوم للشراء إلى 13.464 جم أما السعر للبيع هو 13.37 جم.

أما السعر الآن في بنك الاستثمار العربي للشراء 13.465 جم أما السعر للبيع هو 13.419 جم.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

منذ عدة أيام يشهد سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري استقرار ملحوظ حيث وصل سعر 1 ريال سعودى إلى 13.47 جم أما سعر 5 ريال سعودي وصل إلى 67.33 جم، وبشكل عام الأسعار ليست ثابتة وتتغير بشكل ملحوظ نظرًا للعرض والطلب والكثير من المواطنين يرغبون في معرفة أخر تحديث خصوصًا مع اقتراب موسم الحج.