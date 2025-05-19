“رجعت تاني بأفضل البرامج” خطوات تثبيت تردد وناسة أطفال الجديد على القمر الصناعي

القناة التي استطاعت أن تفرح الصغار وناسه تعتبر واحدة من ابرز القنوات الفضائية التي من خلالها يتم تقديم محتوي هادف ومميز للصغار، تتاح للجميع استقبال تردداتها علي مدار اليوم دون انقطاع بسبب الفواصل الإعلانية التي تعمل تشتت انتباههم، كما تتميز ببث محتوي متميز ومختلف من خلال افضل الصور والألوان الجذابة بالإضافة إلي محتوي تعليمي هادف يعمل علي تعليمهم باستخدام ابسط الطرق التي تساعدهم علي تنمية مهاراتهم اللغوية، عبر السطور التالية من هذا الموضوع سنسرد لكم جميع التفاصيل والتي تتعلق بالترددات الخاصة بالقناة، خطوات تنزيلها علي شاشات التلفاز.

وناسه عبر ترددها علي النايل سات

تم تعديل تردد قناة وناسه حيث جاءت بيانات التحديث علي النحو التالي:

التردد الخاص بها: 11430.

عبر معدل استقطاب: عمودي.

من خلال مؤشر ترميز: 27500.

علي تصويب الخطأ التالي: 6/5.

خطوات ضبط قناة وناسه عبر جهاز التلفاز بجودة HD

لضبط قناة وناسه عبر تردداتها والتي تم تحديثها حيث يمنكم استقبالها علي جهاز التلفاز لضمن مشاهدة جميع برامجها المتنوعه والمختلفة من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية: قم بالنقر علي أيقونة تشغيل جهاز التلفاز، ثم اضغط علي قائمة الإعدادات من الريموت كنترول الخاص بجهاز الريسيفر.

قم بالضغط علي القائمة الرئيسية، بعد ذلك انقر علي أيقونة التركيب اليدوي.

ينبغي تحديد القمر الصناعي.

ادخل البيانات التالية: معامل استقطاب، معدل الترميز، معدل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة.

انقر علي زر البحث، ثم انتظر حتي يتم تحميل تردد القناة عبر الشاشة.

في النهاية: قم بالنقر علي زر التثبيت.

خصائص قناة وناسه بجودة HD