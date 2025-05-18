“بنكك من بيتك الآن”.. إليك الخطوات اللازمة لفتح حساب في بنك الخرطوم 2025 أونلاين والشروط المطلوبة

في ظل التحولات السريعة نحو الرقمنة في القطاع المصرفي بالسودان، أصبحت الخدمات البنكية الإلكترونية أداة محورية في تلبية متطلبات العملاء، لا سيما السودانيين المقيمين بالخارج؛ وقد تصدّر بنك الخرطوم قائمة البنوك التي واكبت هذا التحول من خلال إطلاق خدمة فتح الحساب البنكي عبر الإنترنت باستخدام الرقم الوطني، مما ساعد في تسهيل الإجراءات وتقليل الازدحام داخل الفروع.

خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم أون لاين 2025

يمكن للراغبين فتح حساب جديد بكل سهولة عبر الموقع الرسمي لبنك الخرطوم، دون الحاجة لزيارة الفرع، إليكم الخطوات اللازمة:

زيارة الموقع الرسمي لبنك الخرطوم عبر المتصفح من الهاتف أو الحاسوب.

من الصفحة الرئيسية، يتم الضغط على خيار “فتح حساب جديد”.

يتم ملء استمارة البيانات الشخصية، وتشمل:

الاسم الكامل

الرقم الوطني

رقم الهاتف المحمول

البريد الإلكتروني (اختياري)

اختيار نوع الحساب المراد فتحه (جاري، توفير، حساب استثماري وغيره).

رفع المستندات المطلوبة (مثل صورة الرقم الوطني وإثبات السكن).

مراجعة البيانات والتأكد من صحتها، ثم الضغط على “إرسال الطلب”.

الشروط الأساسية لفتح حساب إلكتروني في بنك الخرطوم

وضع بنك الخرطوم عددًا من المعايير التي يجب توفرها في المتقدم لفتح الحساب البنكي عبر الإنترنت، وذلك لضمان الأمان وسهولة التحقق من البيانات، وتشمل هذه الشروط ما يلي: