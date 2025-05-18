“الان” يمكنك فتح حساب في بنك الخرطوم bankofkhartoum.com اون لاين بالرقم القومي من خلال الموقع الرسمـي

فتح حساب في بنك الخرطوم من أبرز المؤسسات المصرفية في السودان، حيث يوفر مجموعة متنوعة من الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. مع تطور الخدمات الرقمية، أصبح بإمكان العملاء فتح حساباتهم المصرفية بسهولة عبر الإنترنت، دون الحاجة لزيارة الفروع.

أنواع الحسابات المتاحة

يقدم بنك الخرطوم عدة أنواع من الحسابات لتلبية احتياجات العملاء المختلفة اثناء فتح حساب في بنك الخرطوم، منها:

الحساب الجاري: مناسب للمعاملات اليومية.

حساب التوفير: يتيح للعملاء ادخار أموالهم مع الحصول على أرباح.

حساب التوفير المميز: يجمع بين مزايا التوفير وإمكانية استخدام دفتر الشيكات.حساب الأطفال “دُخري”: مصمم لتعليم الأطفال إدارة الأموال منذ سن مبكرة.

شروط فتح الحساب

لفتح حساب في بنك الخرطوم، يجب توفر الشروط التالية:

أن يكون المتقدم سودانيًا أو مقيمًا قانونيًا في السودان.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

إيداع مبلغ لا يقل عن 10,000 جنيه سوداني

امتلاك بريد إلكتروني فعال للتواصل واستلام بيانات الحساب

المستندات المطلوبة

عند التقديم لفتح حساب، يجب تقديم المستندات التالية:

إثبات الهوية بطاقة قومية سارية أو جواز سفر.

إثبات الإقامة فاتورة خدمات أو عقد إيجار حديث.

صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء

شهادة راتب أو كشف حساب بنكي سابق (لبعض أنواع الحسابات). خطوات فتح الحساب عبر الإنترنت

فتح حساب في بنك الخرطوم

يمكن فتح حساب في بنك الخرطوم إلكترونيًا باتباع الخطوات التالية: