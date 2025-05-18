“بعد طول انتظار وتأجيل مفاجئ” الموعد الرسمي لعرض الحلقة 192 من مسلسل المؤسس عثمان على قناة atv التركية وقناة الفجر الجزائرية والتفاصيل الكاملة عن أحداث الحلقة المثيرة

لم يعد مسلسل المؤسس عثمان مجرد عمل درامي تقليدي، بل تحول إلى ظاهرة جماهيرية تعيد إحياء التاريخ العثماني بأسلوب مشوق ومليء بالإثارة، ومع تصاعد الأحداث السياسية والعسكرية تبرز الحلقة 192 كنقطة تحول فارقة خاصة بعد تأجيلها المفاجئ الذي أثار تفاعلاً واسعًا بين المتابعين، ولهذا تزايدت التساؤلات حول الموعد الجديد، بل زاد من حدة الترقب لما تحمله الحلقة من مفاجآت، وفي هذا السياق سوف نستعرض الموعد الرسمي لهذه الحلقة، بالإضافة إلى أبرز القنوات الناقلة لهذا المسلسل.

الموعد الرسمي لعرض الحلقة 192 من مسلسل المؤسس عثمان

كان من المقرر عرض الحلقة 192 من مسلسل المؤسس عثمان يوم الأربعاء 14 مايو 2025 إلا أن قناة ATV التركية أعلنت بشكل مفاجئ عن تأجيل البث، وذلك بسبب نقل المباراة النهائية لكأس تركيا التي تزامنت مع موعد الحلقة، وهذا القرار أثار حالة من الجدل بين المتابعين، خاصة مع اشتداد الأحداث واقتراب لحظات الحسم في الصراع القائم داخل المسلسل، وقد تم تحديد الموعد الجديد لعرض الحلقة كما يلي:

سيتم عرضها على قناة ATV التركية يوم الأربعاء 21 مايو 2025 في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت تركيا الموافق 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وأما بقناة الفجر الجزائرية سيتم عرضها يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025 في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية حيث تعرض الحلقة مترجمة إلى العربية لعشاق الدراما التاريخية.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

يمكنكم متابعة الحلقة 192 من مسلسل المؤسس عثمان من خلال الترددات التالية:

قناة ATV التركية

التردد: 10796

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة الفجر الجزائرية:

التردد: 12034

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

ومن المتوقع أن تحمل القصة المزيد من الأحداث المثيرة تنذر بانعطافة كبيرة في مسار الأحداث، حيث يواجه عثمان سلسلة من التحديات المصيرية أبرزها خيانة غير متوقعة من أحد المقربين، وأسر تورغوت على يد الأعداء، إلى جانب مواجهة شرسة مع المغول تهدد استقرار قبيلة الكاي، ويكشف الإعلان الترويجي للحلقة عن ظهور شخصية غامضة يرجح أن تلعب دورًا مفصليًا في قلب موازين القوة، وهذه العناصر مجتمعة زادت من وتيرة التشويق، وجعلت المشاهدين في حالة ترقّب شديد لما ستؤول إليه الأحداث في هذا الفصل الحاسم من المسلسل.