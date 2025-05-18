مسلسل صلاح الدين الأيوبي.. أحداث مشوقة الحلقة قبل الأخيرة في هذا الموعد

ينتظر جمهور الدراما والتاريخ، أخر حلقات لمسلسل صلاح الدين الأيوبي، حيث إن الحلقة 57 هي قبل الأخيرة، لتضمن العديد من الأحداث التاريخية التي تشهدها الحلقة، ناهيك عن أنها تضمن حصار مشدد على مدينة القدس، بالإضافة إلى أن المسلسل ينقل السيرة التاريخية للقائد الإسلامي الشهير الناصر صلاح الدين، من وقت نشأته وتكوينه لجيش موحد وقوي، حتى أنها تضمن معارك حاسمة مع الصليبيين وظهور الخونة، وغيرها من الأحداث الأخرى التي يشهدها مسلسل صلاح الدين.

موعد بث مسلسل صلاح الدين الأيوبي الموسم الثاني

جاءت مواعيد بث مسلسل صلاح الدين الأيوبي الموسم الثاني، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

تُعرض الحلقة 57 مسلسل صلاح الدين الأيوبي غدًا الإثنين الموافق 19 من شهر مايو 2025 في تمام الساعة الثامنة مساءً لتكون غير مترجمة إلى اللغة العربية.

فيما تُعاد حلقات صلاح الدين الأيوبي يوم الثلاثاء الموافق 20 من شهر مايو 20205 على قناة الفجر الجزائرية لتكون مترجمة اللغة العربية في تمام الساعة التاسعة مساءً.

كما تُعرض الحلقات على منصات التواصل الاجتماعي من أجل أن يُشاهدها أكبر عدد من متابعين بمختلف الدول.

تردّد قناة TRT1 التركية

فيما يمكنك معرفة أخر تحديث لتردد القناة TRT1 التركية، جاءت المعلومات كما يلي:-

قمر صناعي خاص بالقناة “النايل سات”.

بينما ترددها يكون “11453”.

معامل الترميز للقناة “27500”.

استقطاب القناة يكون “أفقي”.

تردّد قناة الفجر الجزائرية

ويمكنك معرفة البيانات الخاصة بقناة الفجر الجزائرية، بناءً على ما يلي:-