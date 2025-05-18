عاجل.. الحكومة العراقية تُعلن إنهاء العمل الورقي

أصدرت الحكومة العراقية، متمثلة في وزارة الداخلية، قرارًا بإنهاء العمل الورقي والروتيني، تزامنًا مع التطور العصري التي يشهده العالم في الوقت الحالي، نظير أن هذه الخطوة تأتي تزامنًا مع الرؤية الاستراتيجية المعتمدة داخل وخارج دولة العراق، من أجل تواكب كافة الخدمات بشكل رقمي أو إلكتروني دون الاحتفاظ بأي أوراق أو أعمال روتينية في الدولة، مع العلم أن هذه المنظومة الرقمية سيتم تطبيقها في جميع الوزارات والجهات العاملة بالدولة العراقية.

إنجاز مشروع الأتمتة الإلكترونية لإنهاء العمل الورقي

وأكد وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، في تصريحات صحفية له اليوم الأحد 18 مايو 2025 بإنجاز مشروع الأتمتة الإلكترونية الذي يقضى بإنهاء العمل الورقي في مختلف القطاعات وخاصة خدمات الوزارة المقدمة، مشددًا على ضرورة تدريب كافة العاملين في الوزارة وخاصة الضباط على الأجهزة الرقمية، مع أهمية الانتهاء من كافة الخدمات المُدونة بشكل ورقي ونظرًا لأهمية الخدمات الخاصة بالمواطنين والمدونة بكل المستندات الورقية.

عرض تقارير إنجازات قيادات الشرطة وأدائهم في الفترة الأخيرة

وشدد على المعنيين بمتابعة مراكز الشرطة وكافة المديريات الأمنية، مع تكريم المتميزين وفرض العقوبات القانونية على المخالفين والمقصرين في أعمالهم، بالإضافة إلى أن الاستعدادات التامة التي تُساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة من قبل وزارة الداخلية، هذا وجاء هذه التصريحات في مؤتمر عُقد اليوم لتقييم أداء قيادات شرطة بابل والديوانية والبصرة وكربلاء برئاسة وزير الداخلية وبحضور عدد من الضباط، من أجل عرض التقارير المتضمنة المهام والإنجازات الخدمية في الوزارة.