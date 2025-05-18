“تــوم وجيري وبن تن” الان تردد قناة كرتون نتورك بالعربية 2025 cartoon network لمتابعة افلام الاطفال

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية 2025 من أبرز القنوات المخصصة للأطفال في الوطن العربي، حيث استطاعت منذ انطلاقها أن تحجز لنفسها مكانة مرموقة بين القنوات الترفيهية والتعليمية الموجهة للصغار. تقدم القناة مجموعة واسعة من البرامج الكرتونية المدبلجة إلى اللغة العربية الفصحى، ما يجعلها الخيار الأمثل للأطفال وأولياء الأمور على حد سواء.

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية على النايل سات

سواء كنت تبحث عن تردد القناة لمتابعة أحدث المسلسلات الكرتونية، أو لإعادة ذكريات الطفولة، فستجد في هذا المقال كل المعلومات التي تحتاجها لضبط جهاز الاستقبال الخاص بك.

لضمان مشاهدة عالية الجودة دون تقطيع أو تشويش، يُمكن ضبط تردد قناة كرتون نتورك بالعربية على القمر الصناعي نايل سات وفق البيانات التالية:

التردد: 12226

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD و HD

تُبث القناة بشكل مجاني وبدون تشفير، مما يجعلها متاحة أمام الجميع في مختلف أنحاء العالم العربي.

تردد القناة على عرب سات (بدر 6)

في حال كنت تستخدم القمر الصناعي عرب سات، يمكنك أيضًا متابعة قناة كرتون نتورك بالعربية من خلال التردد التالي:

التردد: 11747

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

يناسب هذا التردد المستخدمين في منطقة الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية.

مميزات قناة كرتون نتورك بالعربية

تعرض القناة برامج كرتونية مدروسة، تخلو من المحتويات غير المناسبة وتراعي القيم التربوية. تعتمد القناة اللغة العربية الفصحى في جميع برامجها، ما يسهم في تنمية مهارات اللغة لدى الأطفال. تقدم القناة مجموعة كبيرة من المسلسلات العالمية المدبلجة، مثل “وقت المغامرة”، “عالم غامبول المدهش”، و”بن 10”. تتيح القناة المشاهدة بجودتي SD و HD، ما يضمن تجربة بصرية ممتعة للمشاهد.

خطوات ضبط تردد قناة كرتون نتورك بالعربية

افتح قائمة الإعدادات في جهاز الرسيفر. اختر “إعدادات التردد” أو “التركيب اليدوي”. أدخل معلومات التردد (كما ورد أعلاه). اضغط على “بحث” أو “مسح القنوات”. احفظ القناة بعد ظهورها في قائمة القنوات الجديدة.

قناة كرتون نتورك بالعربية هي أكثر من مجرد وسيلة ترفيه؛ فهي منصة تعليمية تسهم في تشكيل وعي الأطفال وتعزيز مهاراتهم اللغوية والاجتماعية. من خلال ترددها الجديد، يمكنك الآن الاستمتاع بمحتوى مميز ومفيد في آنٍ واحد.