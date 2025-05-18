تحديث لحظي.. أسعار الذهب اليوم الأحد 18 مايو 2025 وعيار 21 الآن في الصاغة

شهد سعر الذهب الآن في مصر استقرارًا نسبيًا عند المستويات المرتفعة التي بلغها مؤخرًا، وذلك خلال تعاملات اليوم الأحد الموافق 18 مايو 2025، حيث واصل الذهب الحفاظ على مكاسبه التي سجلها خلال الساعات الماضية، وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلية – بمقدار 20 جنيهًا مقارنة بالأسعار السابقة.

أسعار الذهب اليوم الأحد 18 مايو 2025

وفيما يلي نستعرض عبر موقعنا “البديل” آخر تحديث لسعر الذهب الآن في محلات الصاغة بدون مصنعية:

سعر الذهب عيار 24: سجل اليوم نحو 5177 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 21 الآن: بلغ 4530 جنيهًا للجرام، وهو الأكثر تداولًا بين المصريين.

سعر الذهب عيار 18: وصل إلى 3882 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

واصل سعر الجنيه الذهب الآن ارتفاعه ليتجاوز حاجز الـ 36 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات من عيار 21): 36240 جنيهًا (بدون مصنعية أو دمغة).

أسعار سبائك الذهب اليوم الأحد 18 مايو 2025

يُعد الاستثمار في السبائك من الوسائل الآمنة لحفظ القيمة، لذا يبحث الكثير من المهتمين يوميًا عن سعر سبيكة الذهب الآن بمختلف الأوزان. وفيما يلي أحدث الأسعار الصادرة عن شعبة الذهب والمجوهرات:

سعر سبيكة الذهب الآن وزن 1 جرام: 5359 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب الآن وزن 2.5 جرام: 13209 جنيهات.

سعر سبيكة الذهب الآن وزن 5 جرامات: 26293 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب الآن وزن 10 جرامات: 52566 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب الآن وزن 31 جرامًا: 163355 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب الآن وزن 50 جرامًا: 267950 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب الآن وزن 100 جرام: 535900 جنيه.

سعر الذهب عالميًا اليوم

استمر سعر أوقية الذهب عالميًا في الارتفاع، حيث بلغ اليوم: 3226 دولارًا للأوقية؛ ويؤثر هذا الارتفاع في السعر العالمي على سعر الذهب الآن محليًا، مما يدفع الأسعار في السوق المصرية نحو الصعود أيضًا.