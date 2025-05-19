“تأجلت بسبب مباراة”.. موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192 أحداث مصيرية تشعل الصراع بين عثمان وأعدائه

يرغب العديد من محبي الدراما التاريخية معرفة موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192 من الجزء السادس، ففي عالم الدراما التاريخية التركية يستمر مسلسل المؤسس عثمان في جذب الأنظار وتحقيق نجاحات متتالية مع عرض الحلقة 192 تشتعل الأحداث النارية والصراعات المصيرية بين عثمان وأعدائه مما يجعل متابعة المسلسل ضرورة لعشاق الدراما.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192

تعرض الحلقة 192 من “المؤسس عثمان” يوم الأربعاء من كل أسبوع على القناة التركية في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والسعودية، بينما يمكن للجمهور العربي متابعة الحلقة مترجمة يوم الخميس في الساعة العاشرة مساء بنفس التوقيت.

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

يمكن محبو المسلسل متابعة أحداثه عبر قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات بتردد 12034 ومعدل ترميز 27500 واستقطاب أفقي، كما يتوفر المسلسل أيضا على القمر عرب سات بتردد 11034 بنفس معدل الترميز.

أحداث الحلقة 192 مسلسل المؤسس عثمان

تتضمن الحلقة 192 الكثير من الأحداث المثيرة، حيث يظهر في الإعلان الترويجي أن عثمان يواجه صدمته بعدما يجد المحارب الشجاع تورغوت مصابا على الأرض، يهرع عثمان لإنقاذه وسط حالة من القلق حول مصيره، في مشهد آخر يظهر تورغوت أسيرا بين أعداء عثمان حيث يكافح لكسب حريته واستكمال المعركة ضدهم، هل سينجح في الفرار أم ستكون نهايته على أيديهم؟

تتوالى الأحداث مع استمرار عثمان في مكافحة المغول والخونة ضمن قبيلته، حيث تجلب كل حلقة تطورات مثيرة تزيد من حدة الصراع والتوتر.

حقيقة تأجيل الحلقة 192 مسلسل قيامة عثمان

انتشرت مؤخرا أنباء تفيد باحتمالية تأجيل عرض الحلقة 192، مما أثار جدلا كبيرا وسط متابعي المسلسل، تشير بعض التقارير إلى أن السبب قد يكون وجود مباراة هامة في تركيا تتزامن مع موعد عرض الحلقة، حتى الآن لم يصدر أي تأكيد رسمي حول تغيير الموعد مما يجعل الجماهير في حالة ترقب واهتمام للإعلانات الرسمية من القنوات الناقلة.

يبقى مسلسل ” المؤسس عثمان” خيارا مثيرا للمشاهدين الذين يتطلعون إلى مزيد من الإثارة والتشويق في الدراما التركية، تواصل القصة التأثير في قلوب الجماهير مع كل حلقة جديدة مما يجعل متابعة الأحداث العاجلة أمرا لا يفوت، كل الأعين الآن موجهة نحو الحلقة 192 وما تحمله من مفاجآت وتطورات.