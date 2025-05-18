بنكك ONLINE.. رابط فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025 بالرقم الوطني 

تعرف على رابط فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين للسودانيون داخل البلاد وخارجها، حيث يمكنهم الاستفادة من خدمات إلكترونية سهلة ومريحة بدون الحاجة لزيارة فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء السودان كما لا يتحملون أعباء إدارية أو رسوم إضافية، وأطلق بنك الخرطوم خدمة فتح الحسابات عبر الرابط الإلكتروني كجزء من جهود التحول الرقمي والشمول المالي مما جذب الكثير من العملاء سواء من داخل السودان أو المغتربين الراغبين في الاستفادة من الخدمات المصرفية بكل سهولة دون التنقل إلى الفروع.

رابط فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين

للوصول إلى رابط التسجيل الإلكتروني في بنك الخرطوم لعام 2025 يجب أولاً زيارة الموقع الرسمي للبنك أو استخدام تطبيق “بنكك”. ثم اختيار خدمة فتح حساب جديد. بعد ذلك يتم ملء البيانات الشخصية المطلوبة بعناية شديدة مع رفع المستندات الرسمية مثل الهوية الوطنية السارية وبريد إلكتروني صحيح. بعدها يجب الموافقة على الشروط والأحكام المحددة لإكمال العملية بنجاح.

بينما يوفر بنك الخرطوم لعملائه مجموعة من الخدمات المميزة منها إجراء التحويلات المالية داخل وخارج البلاد بسهولة تامة، كما يتيح استلام بطاقة الصراف الآلي في العنوان الذي يختاره العميل، كما يمكن متابعة الرصيد وتسديد الفواتير من خلال التطبيق الإلكتروني بالإضافة إلى إمكانية ربط الحساب بمنصات الدفع الرقمية مثل “PaySky” و”Moyasar”، وتتوفر هذه الخدمات على مدار الساعة لتلبية احتياجات المقيمين داخل السودان والمغتربين في الخارج.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين