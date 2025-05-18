“هسة استعلم”.. أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2025 عبر spa.gov.iq/umbrella الرسمية

شهدت الآونة الأخيرة اهتمامًا واسعًا من قبل المواطنين في العراق بشأن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2025، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة التي تمر بها البلاد. ويُعد برنامج الرعاية الاجتماعية من أبرز المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تقديم الدعم المالي والمساعدة لجميع الفئات ذات الدخل المحدود، بالإضافة إلى دعم الأيتام والأرامل. ولتيسير عملية الاستعلام والمتابعة، أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية رابطًا رسميًا يمكن من خلاله الاطلاع على أسماء المشمولين في الوجبة الأخيرة.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2025

يمكن للمواطنين الاستعلام بسهولة عن أسماء المشمولين ضمن برنامج الرعاية الاجتماعية من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو منصة مظلتي الإلكترونية. الانتقال إلى قسم الخدمات المتاحة على الموقع. اختيار خيار الرعاية الاجتماعية من قائمة الخدمات. تحديد الوجبة الأخيرة ضمن الخيارات المتاحة للبحث. إدخال البيانات والمعلومات الشخصية المطلوبة بشكل دقيق وصحيح. الضغط على زر “الاستعلام” ليتم عرض كافة التفاصيل المتعلقة بالمستفيدين.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2025

وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها في المتقدمين للاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية، وهي كما يلي:

أن يكون عمر الرجال بين 18 و60 عامًا، فيما يكون عمر النساء بين 15 و60 عامًا.

ألا يمتلك المستفيد أصولاً مالية كبيرة مثل عقارات باهظة الثمن أو مصادر دخل أخرى من الدولة.

أن يكون المقيم حاملًا للجنسية العراقية، ومقيمًا داخل الأراضي العراقية بشكل دائم.

أهمية برنامج الرعاية الاجتماعية العراق 2025

يُعد برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق من البرامج الحيوية التي تعزز من دعم الفئات الأكثر احتياجًا، حيث يسهم في تحسين المستوى المعيشي للأسر ذات الدخل المحدود، ويخفف من الأعباء الاقتصادية التي تواجههم. كما يمثل هذا الدعم مظهرًا واضحًا من مظاهر التضامن الاجتماعي والعدالة الاقتصادية التي تسعى الحكومة لتحقيقها.