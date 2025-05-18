طريق المليون دولار.. أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم الموسم الجديد قبل عيد الأضحى

يرغب العديد من الأشخاص في الاشتراك بمسابقة الحلم كونها تمثل أهمية كبيرة للعديد من المتقدمين، فيما توفره من جوائز مالية قيمة أمام المتسابقين الفائزون فيها، حتى أن قيمة الجوائز في المسابقة تبدأ من 5000 دولار لمليون دولار أمريكي، كما هناك جوائز ذهب وسيارات وعقارات وغير ذلك من الجوائز القيمة التي توفرها المسابقة، وعليه سنتعرف معًا على كافة التفاصيل المعنية بالاشتراك في المسابقة خلال السطور التالية.

ما هي أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم؟

أما عن الأرقام التي يمكنك معرفتها لكي تتمكن من الاشتراك في مسابقة الحلم الموسم الجديد، وفقًا لما يأتي:-

الاشتراك من المملكة العربية السعودية على رقم “650444، 755505”.

بينما اشترك من دولة الإمارات على رقم “6070”.

الاشتراك من الدولة الكويتية على رقم “4141”.

رقم الاشتراك من دولة عمان “90434”.

بالإضافة إلى أن الاشتراك من جمهورية مصر العربية على رقم “95458، 95450”.

رقم مسابقة الحلم من البحرين على رقم “94000”.

اشترك من دولة اليمن “2622”.

إجراءات الاشتراك في مسابقة الحلم الموسم الجديد

هناك بعض الطرق الواجب مراعاتها لكي تتمكن من الاشتراك في مسابقة الحلم الموسم الجديد، ومن بينها الأتي:-