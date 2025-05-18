“دلوقتي يا زول”.. رابط فتح حساب في بنك الخرطوم أونلاين 2025 من موقع البنك bankofkhartoum والشروط المطلوبة

في ظل التطور التكنولوجي وتوسع الخدمات المصرفية الإلكترونية، أصبح بإمكان العملاء في دولة السودان فتح حساباتهم البنكية عبر الإنترنت بسهولة ويسر دون الحاجة إلى زيارة الفروع. ويُعتبر بنك الخرطوم من البنوك الرائدة التي وفرت خدمة فتح الحساب البنكي أونلاين عبر الموقع الرسمي الخاص به، مما يساهم في تسهيل التعاملات المالية لكافة العملاء داخل السودان وخارجها، خاصة المغتربين. في هذا المقال، نستعرض معكم رابط فتح حساب في بنك الخرطوم أونلاين 2025، بالإضافة إلى خطوات التسجيل والشروط المطلوبة لفتح الحساب.

رابط فتح حساب في بنك الخرطوم أونلاين 2025

تُعد خدمة فتح الحساب البنكي عبر الإنترنت من بنك الخرطوم من أسهل الطرق التي يمكن للعملاء من خلالها بدء التعامل المصرفي بدون عناء الذهاب إلى الفروع. وللقيام بذلك، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الخرطوم عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك. اختيار خيار “فتح حساب جديد” أو “تسجيل حساب جديد” من القائمة الرئيسية. تعبئة كافة البيانات الشخصية المطلوبة بشكل دقيق، ومن أهمها الرقم الوطني الساري وصورة بطاقة الهوية. الموافقة على الشروط والأحكام التي يحددها البنك فيما يخص فتح الحساب والخدمات المصرفية. إرسال الطلب إلى البنك، حيث يتم مراجعة البيانات المقدمة من قبل الموظفين المختصين. بعد الانتهاء من المراجعة والموافقة، يتم إرسال رقم الحساب البنكي إلى العميل عبر البريد الإلكتروني أو رسالة نصية على الهاتف.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم 2025

وضع بنك الخرطوم عدة شروط يجب أن تتوافر في المتقدمين لفتح حساب بنكي إلكتروني، وهذه الشروط تشمل:

أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية السودانية.

أن يكون عمر المتقدم 18 سنة فما فوق.

إيداع مبلغ مبدئي لا يقل عن 10,000 جنيه سوداني لبدء فتح الحساب.

عدم وجود موانع قانونية تحول دون فتح الحساب.

مميزات فتح حساب في بنك الخرطوم 2025

تتميز خدمة فتح الحساب أونلاين في بنك الخرطوم بعدة مزايا منها: