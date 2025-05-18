منصور وعصر الذكاء الاصطناعي.. تردد قناة ماجد الجديد 2025 للأطفال علي النايل سات وعرب سات لمشاهدة الكرتزن بجودة عالية

تردد قناة ماجد، تعتبر قناة ماجد إحدى أهم قنوات الاطفال المبهرة والمميزة والتي تقوم على عرض محتوى متميز ومختلف وجذاب من الأفلام والمسلسلات الكرتونية حيث تهدف القناة على تنمية مهارات الاطفال وشغل وقت فراغهم بشكل ممتع ومسلي وجميل وذلك في نفس الوقت حيث تعمل القناة على تقديم محتوى متطور باستمرار يساعد بصورة كبيرة على تنمية مهاراتهم ومواكبتها للتطور التكنولوجي المستمر لذلك سوف نتعرف معا اليوم على تردد قناة ماجد في السطور القادمة فتابعونا.

تردد قناة ماجد الجديد 2025

تعمل قناة ماجد على عرض محتوى مختلف من البرامج والمسلسلات الكرتونية وباقة متنوعة من المحتوى المخصص للأطفال ويأتي تردد قناة ماجد علي النحو التالي:

التردد: 11411.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

جودة الصوت والصورة: HD.

تردد قناة ماجد علي القمر الصناعي عرب سات 2025

تقدم قناة ماجد محتواها علي القمر الصناعي عرب سات بدقة عالية ويتم تجديد التردد باستمرار لضمان جودة الصوت والصورة حيث يمكن تنزيل التردد علي عرب سات كالتالي:

التردد: 11804.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

جودة الصوت والصورة: HD.

كيفية ضبط تردد قناة ماجد

عبر مجموعة من الخطوات البسيطة القيام بتنزيل تردد قناة ماجد عليكم القمر الصناعي نايل سات وعرب سات باستخدام الخطوات التالية:

اولا التوجه الى الاعدادات بعد الضغط على زر menu.

ومن ثم يتم الضغط على الإعدادات Settings .

يتم بعدها الضغط على زر تركيب installation.

ثم يتم الضغط على التثبيت اليدوي Manual.

تحديد القمر الصناعي عرب سات ونايل سات.

يتم ادخال التردد ومعامل الاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ وغيرها من بيانات القناة.

الضغط على موافق ok.

الانتظار يتم تحميل القناة ثم الضغط على حفظ save.

مزايا قناة ماجد

استطاعت قناة ماجد أن تكون قناة مهمة بمزايا عديدة ومن أهم مزايا القناة ما يلي :