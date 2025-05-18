سعر كرتونة البيض اليوم.. أسعار الفراخ البيضاء والساسو الان

شهدت أسعار البيض والفراخ حالة من الثبات مع نهاية تعاملات اليوم الأحد الموافق 18 من شهر مايو 2025، ناهيك عن ذلك يأتي يتزامنًا مع الاضطراب الكبير التي تشهده الأسعار سواء بالارتفاع أو الانخفاض خلال الفترة الماضية، وهو ما أثر على سوق الدواجن بمختلف أنواعه، وعليه سنتعرف معًا على أخر تحديث لسعر البيض وكافة الأسعار الخاصة بالفراخ، بناءً على ما نكشفه لكم في السطور التالية.

أسعار الفراخ اليوم الأحد

بناءً على أخر تحديثات تمت على أسعار الفراخ بمختلف أنواعها، تزامنًا مع الجهود المبذولة من قبل وزارة التموين والزراعة لتوفير العديد من السلع الاستهلاكية المختلفة، وعليه فإن الأسعار جاءت بناءً على ما يأتي:-

وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء إلى 93 جنيهًا للكيلو، فيما يُباع للمستهلك بـ 100 جنيهًا.

أما عن سعر الدواجن الساسو فسجلت نحو 90 جنيهًا بالبورصة، وللمستهلك سجل نحو 100 جنيه للكيلو الواحد.

وعن سعر الدواجن البلدي بلغ نحو 119 جنيهات جملة، وفي الأسواق بـ 120 جنيهًا.

أما عن سعر البانيه فسجل نحو 200 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

وعن التحديثات التي أجرت مؤخرًا على أسعار كرتونة البيض، ناهيك عن أن الأسعار يتم تحديدها بناءً على عمليات العرض والطلب التي تكون من قبل المواطنين في مختلف محافظات مصر، وعليه فإن الأسعار نصت على النحو الأتي:-