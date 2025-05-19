“وقــوع تـورغـوت في الأسـر وسقـوط عثمـان“ عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192 في هذا الموعد على قناة ATV 

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192 منتظرة بشدة من قبل المشاهدين في كل مكان حول العالم، حيث أعلنت قناة ATV التركية عن تأجيل عرض الحلقة 192 من مسلسل المؤسس عثمان، تعد الحلقة 192 محطة هامة في تطور الأحداث، حيث تتصاعد التحديات أمام عثمان في سعيه لتأسيس دولته، مع تأجيل العرض يزداد ترقب الجمهور لمعرفة مصير الشخصيات الرئيسية والتطورات القادمة.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192

تم تأجيل الحلقة 192 إلى يوم الأربعاء 22 مايو 2025، في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت تركيا (9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة)، أما النسخة المترجمة إلى العربية، فسوف تعرض على قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس 23 مايو 2025 الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية.

أسباب التأجيل

جاء تأجيل الحلقة بسبب تعارض موعدها مع بث مباراة نهائي كأس تركيا، مما دفع قناة ATV إلى تعديل جدولها لبث المباراة وتأجيل عرض الحلقة إلى الأسبوع التالي.

أبرز الأحداث المتوقعة في الحلقة 192

تشير الإعلانات الترويجية إلى أن الحلقة 192 ستشهد تطورات درامية مثيرة، منها:

أسر تورغوت: يحتمل أن يقع تورغوت في الأسر، مما يزيد من التوتر داخل القبيلة.

خيانة داخلية: ظهور خيانة من أحد المقربين لعثمان، مما يهدد استقرار الدولة الوليدة.

ظهور شخصية جديدة: قد تظهر شخصية جديدة تلعب دورًا محوريًا في الأحداث القادمة.

استعداد عثمان للمعركة: يخطط عثمان لخوض معركة حاسمة ضد أعدائه، مما يعكس تصاعد الصراع في المسلسل.

تردد قناة ATV التركية

التردد: 10796

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة الفجر الجزائرية