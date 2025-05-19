“برز واحد عبر موقع النيابة العامة للمرور” استعلام عن مخالفات المرور 2025 في مصر وكيفية التظلم

عبدالله عربي تاريخ النشر تصنيف أخبار مصر
“برز واحد عبر موقع النيابة العامة للمرور” استعلام عن مخالفات المرور 2025 في مصر وكيفية التظلم
استعلام عن مخالفات المرور 2025

زاد البحث الدقائق الماضية للتعرف على طريقة استعلام عن مخالفات المرور 2025 في مصر، حيث طرحت الإدارة العامة للمرور المصرية خدمة إلكترونية جديدة للمواطنين وهي إمكانية التعرف على قيمة المخالفة المرورية من أي مكان وأي وقت دون عناء الذهاب والتوجه لوحدات المرور والانتظار في الطوابير، علما أنه يمكن سداد المخالفات من خلال الموقع الرسمي للمرور ويجب السداد أول بأول حتى لا يتم فرض غرامة بسبب التأخير.

خطوات استعلام عن مخالفات المرور 2025

يوجد بعض من الخطوات المحددة ليتم الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر ويكون ذلك عبر اتباع بعض النقاط التي تمثلت كما يلي:

  • في بدء الأمر النقر على موقع النيابة العامة للمرور.
  • قم الآن باختيار قائمة الخدمات، ثم اختيار الاستعلامات.
  • بعد ذلك يتم الضغط على متابعة، واختيار مخالفات رخص المركبات.
  • كتابة رقم اللوحة وباقي البيانات مع التأكد من صحتها.
  • أخيرا انقر على استعلم، وانتظر ثواني قليلة لتظهر امامك قيمة المخالفة.

طريقة تقديم التظلم إلكترونيا على مخالفات المرور في مصر

يمكن تقديم التظلم إلكترونيا على مخالفات المرور في مصر، وذلك عند وجود اعتراض على قيمتها، ويكون من خلال الخطوات الآتية:

  • في بدء الأمر النقر على موقع النيابة العامة للمرور.
  • اختيار القائمة الرئيسية، من ثم الضغط على التظلمات.
  • بعد ذلك يتم تحديد نوع التظلم، وكذلك كتابة الرقم القومي.
  • من ثم يتم اختيار المخالفة التي ترغب في التظلم عليها.
  • أخيرا قم بإدخال كافة البيانات اللازمة، واختيار طريقة الدفع المناسبة لك.
معلومات الكاتب
عبدالله عربي

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