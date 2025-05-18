“شوف رقمك من هنا HERE” خطوات الاستعلام عن رقم جلوس الثانوية العامة 2025 وموعد الامتحانات رسميا

يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن طريقة وخطوان الاستعلام عن رقم جلوس الثانوية العامة 2025، جاء ذلك بالأخص مع إعلان وزارة التربية والتعليم عن قرب إعلان أرقام الجلوس بشكل رسمي قريبا ويكون ذلك في إطار التحضيرات للامتحانات التي سيتم عقدها خلال الشهر المقبل وفقا للجدول الزمني المحددة من الوزارة، ولذلك نقدم السطور المقبلة بهذا التقرير كيفية الاستعلام عن رقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة للشعبة العلمي والأدبي فتابعونا.

الاستعلام عن رقم جلوس الثانوية العامة 2025

أشارت الوزارة بأنه من المتوقع بأن يتم الإعلان عن أرقام جلوس الثانوية العامة لكافة الطلاب بجميع الشعب الدراسية لهذا العام الدراسي خلال الفترة القليلة المقبلة، كما أنه يمكن الاستعلام من خلال الذهاب للمدرسة التابع لها الطالب أو قم بالدخول على رابط الموقع الرسمي للوزارة، ومن ثم اتباع الخطوات المقبلة:

قم بالدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم.

بعد ذلك يتم تسجيل الدخول للموقع عبر كتابة البريد الإلكتروني الموحد.

من ثم يتم النقر على القائمة الرئيسية، ثم اختيار خانة الاستعلام عن رقم الجلوس.

أخيرا قم بالضغط على خانة استعلم، وانتظر ثواني قليلة ليظهر رقم الجلوس ومقر اللجنة الامتحانية.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 في مصر

أعلنت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني في مصر، بأن موعد امتحانات الثانوية العامة لهذا العام الدراسي 2025 سيبدأ بشكل رسمي من يوم 15 يونيو المقبل للعام الحالي لكل من الشعبة العلمي علوم والعلمي رياضة والشعبة الأدبية وبالمدارس المتفوقين والمكفوفين، وتستمر الاختبارات حتى يوم 19 يوليو المقبل.