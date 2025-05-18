الاف الشدات في حسابك الآن” كيفية شحن شدات ببجي UC من الموقع الرسمي ميداس باي

يبحث العديد من اللاعبين بكثرة مؤخرا عن كيفية شحن شدات ببجي UC موبايل 2025، فيما تعتبر لعبة ببجي من الألعاب الإلكترونية التي تشهد اهتمام وشعبية كبيرة من اللاعبين على مستوى العالم، فيما تعتبر الشدات هي العملة الرقمية داخل اللعبة والتي تساعد اللاعب على تطوير أدائه وتمكنه من الفوز على المنافسين، وكذلك يمكن عبر تلك الشدات شراء كل من الأسلحة المتطورة والملابس والاكسسوارات والشخصيات الفريدة.

كيفية شحن شدات ببجي UC

يمكنكم شحن شدات ببجي موبايل بطريقة آمنة ومضمونة من خلال موقع ميداس باي عبر اتباع النقاط المقبلة، علما بأن منصة ميداس باي يقدم باقات متنوعة ومختلفة من الشدات التي يحصل عليها اللاعب وتختلف حسب الخصومات والعروض المتاحة على الموقع:

قم بالدخول على منصة ميداس باي.

ثم يتم الضغط على قائمة الألعاب.

بعد ذلك اختيار لعبة PUBG Mobile.

تسجيل الدخول بحسابك المسجل باللعبة.

تحديد الباقة التي تناسبك من باقات شحن الشدات.

اختيار طريقة الدفع التي تكون مناسبة لك.

الضغط على متابعة ثم انتظر قليلا لاستكمال عملية الشحن.

طريقة تحديث لعبة ببجي موبايل 3.8 PUBG Mobile

يمكن للاعبين تنزيل تحديث لعبة ببجي موبايل 3.8 عبر الهاتف المحمول لكل من نظام التشغيل اندرويد أو نظام التشغيل آيفون عبر الخطوات الآتية: