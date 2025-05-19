“مفاجأة بعد التأجيل” موعد عرض الحلقة 192 مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر الجزائرية وقناة ATV التركية

يهتم الجمهور بالتعرف على موعد عرض الحلقة 192 مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس وذلك بعد تأجيل عرضها الاسبوع الماضي بسبب مباراة كأس تركيا التي عقدت بنفس التوقيت، كما أنه من المقرر بأن تشهد أحداث الحلقة المقبلة الكثير من التشويق والإثارة ومنها حدوث معركة ما بين عثمان بن أرطغول مع الأعداء المغول، وكذلك متوقع تحرير تورغوت وأيضا تحالف صوفيا مع البيزنطيين، وقد يظهر ضمن الأحداث خيانة داخلية تتسبب في حدوث اضطرابات تهدد القبيلة.

موعد عرض الحلقة 192 مسلسل قيامة عثمان

من المنتظر بأن يكون ميعاد عرض الحلقة المقبلة بعد تأجيلها رسميا، على قناة اي تي في التركية يوم الأربعاء المقبل الذي يوافق الواحد والعشرون من شهر مايو الحالي وتبدأ الحلقة الساعة 8 مساء بتوقيت تركيا، بينما تعرض على قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس المقبل الذي يوافق الثاني والعشرون من الشهر الحالي وتبدأ الحلقة في الساعة 9 مساء بتوقيت تركيا، وكذلك تعرض على منصة قصة عشق ونور بلاي وقناة اليرموك ومصر أم الدنيا.

تردد قناة ATV التركية الجديد 2025 نايل سات

يكون القمر الصناعي للقناة نايل سات.

أما عن التردد للقناة يكون هو: 12053.

كذلك ضبط معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

فيما يكون الاستقطاب للقناة هو: أفقي.

بينما يكون معدل الترميز من خلال: 27500.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 الجديد نايل سات