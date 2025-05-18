“الآن وخلال ثواني NOW” طريقة فتح حساب بنك الخرطوم 2025 بالرقم الوطني أونلاين والشروط المطلوبة

يتساءل العديد من الأشخاص عن طريقة فتح حساب بنك الخرطوم 2025 بالرقم الوطني أونلاين، حيث طرح بنك الخرطوم السوداني الفترة السابقة بعض من الخدمات الإلكترونية ومنها خدمة إنشاء حساب إلكتروني بأي وقت ومكان دون التوجه لأي من فروع البنك على مستوى الدولة، كما أنه يمكن من خلال تلك الخدمة الاستفادة من الخدمات المصرفية المالية وكذلك تحويل الاموال سواء محليا أو دوليا.

طريقة فتح حساب بنك الخرطوم 2025

تمثلت خطوات فتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم عبر الدخول رابط الموقع الرسمي للبنك أو عليك تنزيل تطبيق بنكك على الهاتف المحمول ثم اتباع النقاط التي تمثلت على النحو الآتي:

تنزيل تطبيق بنكك على الهاتف المحمول الاندرويد والآب ستور.

من ثم يتم الضغط على اختيار اللغة المناسبة سواء عربي أو إنجليزي.

الضغط على نوع الحساب سواء جاري أو توفير، ثم اختيار فتح حساب.

بعد ذلك يتم كتابة كافة البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات اللازمة.

التأكد من صحة المعلومات التي تم كتابتها، ثم الموافقة على الشروط.

أخيرا الضغط على أيقونة تقديم الطلب، ومن ثم ستقوم الجهات المختصة بمراجعته فورا.

شروط فتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم 2025

يوجد بعض من الشروط اللازمة التي تمكنك من فتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم وتمثلت أبرزها كما يلي: