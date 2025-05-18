“خذي 800 د.ج قبل العيد”.. لينك التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت 2025 عبر موقع anem.dz والشروط المطلوبة

يواصل المواطنون في الجزائر البحث عن لينك التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت 2025 في الجزائر، وذلك بعد إعلان السلطات الرسمية استمرار استقبال طلبات التسجيل في هذه المنحة الهامة خلال عام 2025، في إطار جهود الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الفئات غير العاملة، لا سيما النساء غير المشتغلات في القطاعات الرسمية أو الخاصة.

لينك التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت 2025

يمكن التقديم على المنحة من خلال الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل، عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل. إنشاء حساب شخصي جديد، أو تسجيل الدخول إذا كان لديك حساب سابق. اختيار خدمة “منحة المرأة الماكثة في البيت” من قائمة الخدمات المتوفرة. تعبئة النموذج الإلكتروني بدقة، مع رفع المستندات التالية: نسخة من بطاقة الهوية الوطنية.

إثبات الإقامة.

شهادة عدم العمل صادرة عن الجهات الرسمية.

شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت في الجزائر 2025

للاستفادة من هذه المنحة، يجب على المتقدمة استيفاء الشروط التالية:

أن تكون جزائرية الجنسية.

أن تكون مقيمة إقامة دائمة داخل الأراضي الجزائرية.

ألا تمارس أي عمل في القطاعين العام أو الخاص.

ألا تملك مصادر دخل كبيرة أو أملاك تجارية.

أن يتراوح عمرها بين 18 و40 سنة.

منحة المرأة الماكثة في البيت 2025 الجزائر

تُعد منحة المرأة الماكثة في المنزل واحدة من أبرز البرامج الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة الجزائرية لدعم النساء غير العاملات، وتتمثل في مساعدة مالية شهرية تُمنح للسيدات اللواتي لا يزاولن أي نشاط مهني سواء في القطاع العام أو الخاص.

تهدف هذه المنحة إلى: