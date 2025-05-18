امتحان الرياضيات للصف الخامس الابتدائي.. مواصفات الترم الثاني 2025

يتساءل العديد الطلاب وأولياء الأمور عن مواصفات امتحانات الفصل الدراسي الثاني خاصة للصف الخامس الابتدائي، وذلك تزامنًا مع انطلاق الامتحانات في غضون الساعات القادمة، ناهيك عن أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قامت بتحديد شكل الامتحانات، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مواصفات امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني، بما يتضمن أداء الامتحانات الملائمة والمناسبة لكافة الطلاب والطالبات، حتى مواصفات امتحان مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي الترم الثاني بما تركز على نواتج التعلم المرتبطة بما فيها دراسة التلاميذ وفق توزيع مقرر الرياضيات عن الفصل الدراسي الثاني 2024-2025، حتى أن هذه المواصفات تُساهم في تلبية رغبات الطلاب وأداء الامتحانات دون رصد أي مشكلات أو عقبات خاصة بالطلاب.

ما هي مواصفات امتحان مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي؟

وبناءً على ما تم الإعلان عنه من قبل وزارة التربية والتعليم، فجاءت مواصفات الامتحانات الخاصة بالصف الخامس الابتدائي بناءً على ما يأتي:-