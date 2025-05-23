عمو الشرطة وي وي .. تردد قناة وناسة للأطفال الجديد على نايل سات وعربسات 2025

تعد قناة وناسة للأطفال واحدة من أبرز القنوات الفضائية المخصصة لتقديم محتوى ترفيهي وتعليمي آمن وممتع للأطفال في العالم العربي، وقد استطاعت القناة منذ انطلاقها أن تحجز لنفسها مكانة مميزة في قلوب الصغار وأولياء أمورهم، نظرا لما تقدمه من برامج وأناشيد تجمع بين المتعة والفائدة، وتسهم في تنمية مهارات الأطفال وتعزيز سلوكياتهم الإيجابية، تتميز قناة وناسة للأطفال بعرض مجموعة متنوعة من الأغاني التربوية، القصص القصيرة، والبرامج الترفيهية التي تراعي الفئة العمرية المستهدفة، حيث تحرص إدارة القناة على اختيار محتوى هادف، خال من العنف أو المشاهد غير المناسبة، مما يجعلها خيارا آمنا للآباء والأمهات الباحثين عن وسيلة ترفيهية وتعليمية لأطفالهم.

ترددات قناة وناسة الجديدة

ونظرا للإقبال الكبير على متابعة القناة في مختلف أنحاء الوطن العربي، فقد تم توفير ترددات محدثة لعام 2025 على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات، لضمان وصول البث إلى أكبر عدد ممكن من المتابعين بجودة عالية دون تقطيع أو تشويش، وفيما يلي أحدث ترددات قناة وناسة للأطفال لعام 2025:

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11559

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11270

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تبث القناة على مدار الساعة بدون انقطاع وتقدم محتواها باللغة العربية الفصحى واللهجات المحببة للأطفال مما يساعد على تعزيز التواصل اللغوي لدى الطفل إلى جانب الترفيه، وتشجع القناة على القيم الإيجابية مثل التعاون، الصدق، احترام الآخرين، وحب التعلم.