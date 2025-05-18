“مش لاقي القناة”.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025 على نايل سات وعرب سات وياه سات وأشهر برامجها اللي هتخطفك من أول دقيقة!!

في عالم متسارع يمتلئ بالمعلومات السطحية والترفيه المفرغ من المعنى، حيث تظل قناة ناشيونال جيوغرافيك ملاذًا حقيقيًا للباحثين عن محتوى ثري يجمع بين العلم، الثقافة، والتشويق، فهي قناة لا تشاهد فقط، بل تعاش، حيث تنقل المشاهد إلى قلب الطبيعة، وأعماق الفضاء، وتفاصيل الحضارات القديمة، وتحت المجهر العلمي، بأسلوب بصري ساحر ومحتوى يستحق المتابعة.

الترددات الجديدة لقناة ناشيونال جيوغرافيك 2025

مع بداية عام 2025، أصبح بإمكان المشاهدين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا متابعة قناة ناشيونال جيوغرافيك بأعلى جودة ممكنة عبر الأقمار الصناعية المختلفة، سواء نايل سات أو عرب سات أو ياه سات، وذلك لضمان تغطية شاملة ودقة عالية في الصورة:

عبر نايل سات:

التردد: 11411 ميجاهرتز

معدل الترميز: 30000

الاستقطاب: عمودي

الجودة: HD

عبر ياه سات:

التردد: 11938 ميجاهرتز

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

عبر عرب سات:

التردد: 11804 ميجاهرتز

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

أبرز برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك في 2025

ما يميز القناة ليس فقط الترددات المتنوعة، بل المحتوى المتجدد الذي يلبي اهتمامات واسعة، ويستهدف شرائح متعددة من الجمهور، سواء المهتمين بالفضاء أو الطبيعة أو العلوم أو القصص الإنسانية: