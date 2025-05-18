قبل وقف الخدمة.. خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي 2025 وسدادها أونلاين بخطوات بسيطة عبر موقع المصرية للاتصالات

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي، مع الاقتراب من نهاية الشهر يزداد البحث حول فاتورة الهاتف الأراضي وكيفية الإستعلام عنها و موعد سدادها حيث أنه في حالة التأخير سدادها يتعرض صاحب الفاتورة الي الغرامة و يتم إيقاف خدمة الإنترنت الأرضي حيث يمكن من خلال خطوات بسيطة الإستعلام عنها حتى يتم التعرف على موعد سدادها وكيف يمكن دفعها بشكل إلكتروني في السطور القادمة فتابعونا.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي

من خلال خطوات بسيطة أن يتم الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضى وهذة الخطوات كما يلي:

في البداية يتم الدخول الي الموقع الألكترونيّ الرسمي للشركة المصرية للاتصالات We اضغط هنا.

ثم يتم الاستعلام عن طريق إدخال كود المحافظة.

ثم كتابة رقم التليفون الأرضي.

يتم النقر على استعلام لينتقل الي نافذة جديدة توضح تفاصيل الفاتورة الشهرية.

موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي

أن فاتورة التليفون الأرضي يتم سدادها مع بداية كل شهر وذلك حتى يتجنب العملاء القيام بدفع غرامة للتأخير عن سداد فاتورة التليفون الأرضي، حيث تعطي الشركه لعملائها فترة سماح تصل إلى 20 يوما.

أما في حالة عدم السداد تقوم الشركة بتحويل الخط الى استقبال فقط لمدة سبعة أيام وفي حالة عدم السداد يتم قطع الخدمة مؤقتا وفي حالة عدم السداد تقطع الخدمة لمدة 28 يوم.

أما في حالة توقيع الغرامة و عدم السداد لعدة أشهر متتالية فإن الشركة تعمل على إيقاف الخط الأرضي وتحويله الى مستخدم اخر وبالتالي قطع خدمة الإنترنت الأرضي إن وجدت .

خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي أون لاين

يتم سداد فاتورة التليفون الأرضي وذلك بشكل إلكتروني بعد الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي

عبر الخطوات التالية:

أولا الدخول الي الموقع الألكترونيّ الرسمي لشركة المصرية للاتصالات we من هنا.

ثم القيام بخطوات الاستعلام عن قيمة الفاتورة.

اختيار خيار دفع فاتورة التليفون الارضي.

يتم إدخال كود المحافظة.

يتم إدخال رقم التليفون الأرضي .

الضغط على السداد الألكترونيّ ثم الضغط علي زر الدفع.

يتم إدخال البيانات المطلوبة، ثم الضغط على سداد.

منافذ دفع فاتورة التليفون الأرضي

لتجنب توقيع الغرامات فإن هناك عدة منافذ يمكن من خلالها دفع الفاتورة بعد الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي وهي كالتالي: