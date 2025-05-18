“بأحـداث مثيــرة“ تابع مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 58 والأخيرة في هذا الموعد على قناة TRT1

المسلسل الذي بدأ عرضه في نوفمبر 2023، يسرد سيرة القائد الإسلامي الشهير صلاح الدين الأيوبي، بدءًا من نشأته وتكوينه لجيش موحّد وقوي، ومرورًا بمحطات التوحيد السياسي والعسكري في مواجهة الانقسامات، وصولًا إلى المعارك الحاسمة مع الصليبيين، بما في ذلك معركة تحرير القدس.

مسلسل صلاح الدين الأيوبي

تُعرض الحلقة 58 والأخيرة من مسلسل “صلاح الدين الأيوبي – فاتح القدس” يوم الإثنين 26 مايو 2025 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا على قناة TRT1 التركية.

تردد قناة TRT1 التركية (الناقل الرسمي)

تقوم قناة تي ار تي التركية بعرض مسلسل صلاح الدين الايوبي على شاشتها ويمكن تنزيل القناة باتباع الآتي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11453

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

تردد قناة الفجر الجزائرية (بالترجمة العربية)

يمكن لكافة المشاهدين في الوطن العربي تنزيل تردد قناة الفجر الجزائرية للاستمتاع بمشاهدة مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة الاخيرة، وذلك بادخال البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12034

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

تُعرض الحلقة مترجمة إلى العربية فجر الثلاثاء على قناة الفجر الجزائرية.

أبطال المسلسل

يشارك في المسلسل مجموعة من النجوم البارزين، منهم:

أوغور غونيش: بدور صلاح الدين الأيوبي

محمد علي نور أوغلو: بدور نور الدين محمود زنكي

باريش باكتاش: بدور بورو

أوزان دولوناي: بدور باليان

جوكتشا توركان: بدور شمسة

نازلي توسون أوغلو

تامر ليفنت

المسلسل من إنتاج قناة TRT1 التركية، ويجمع بين العمل الدرامي والرؤية التاريخية، ويعرض مراحل تطور شخصية صلاح الدين كقائد واستراتيجي.