“هحتفظي المانجو طول السنة”.. طرق عبقرية لحفظ المانجو في الفريزر وخارجه بدون ما تسوس أو تفقد طعمها الأصلي!!

المانجو ليست مجرد فاكهة موسمية، بل هي رمز لفصل الصيف بطعمه المنعش ومذاقه الحلو الذي يدخل البهجة إلى قلوب الجميع، ومع أن موسمها قصير نسبيًا، إلا أن عشق الناس لها لا يرتبط بوقت محدد، وذلك ما يدفع الكثير من ربات البيوت للبحث عن وسائل فعالة لحفظها والاستفادة منها لأطول فترة ممكنة، وخاصة في المناسبات المهمة مثل شهر رمضان، وفي هذا المقال نقدم لك طرقًا مضمونة وبسيطة لحفظ المانجو سواء داخل الفريزر أو خارجه، دون أن تفقد قيمتها أو نكهتها الأصلية.

طريقة حفظ المانجو في الفريزر خطوة بخطوة

عند التفكير في تخزين المانجو داخل الفريزر، يجب اتباع خطوات محددة تضمن الحفاظ على الطعم والجودة، وتشمل:

غسل حبات المانجو جيدًا بالماء البارد لإزالة الأتربة والمبيدات.

تجفيف المانجو تمامًا باستخدام منشفة نظيفة أو مناديل مطبخ.

تقطيع المانجو إلى شرائح أو مكعبات حسب الرغبة، مع نزع البذور.

وضع القطع في أكياس حفظ الطعام الخاصة بالفريزر مع إحكام إغلاقها.

ترتيب الأكياس داخل الفريزر بشكل مسطح يسمح بمرور الهواء البارد بينها.

بعد أن تتجمد القطع تمامًا، يمكن نقلها إلى الجزء الداخلي من الفريزر للتخزين الطويل.

هذه الطريقة تساعدك على الاحتفاظ بالمانجو لعدة شهور دون أن تفقد طراوتها أو قيمتها الغذائية، كما يمكنك استخدامها لاحقًا في العصائر أو الحلويات المثلجة.

كيفية حفظ المانجو خارج الثلاجة بطريقة آمنة

إذا كنت تفضلين الاحتفاظ بالمانجو في درجة حرارة الغرفة لفترة قصيرة، فهناك عدة خطوات يجب الانتباه لها لتفادي التلف: