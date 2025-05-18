“بعد تبكيرها”.. وزارة المالية تحدد موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 للموظفين وآخر أخبار الزيادة المرتقبة

أعلنت وزارة المالية عن تقديم موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، وذلك ضمن خطة الحكومة لتخفيف الضغط على ماكينات الصراف الآلي، وتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية دون تزاحم، ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعي للعاملين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025

بحسب البيان الرسمي الصادر عن وزارة المالية، فقد تقرر بدء صرف مرتبات شهر مايو للعاملين بالجهات الحكومية اعتبارًا من الخميس 22 مايو 2025، بدلاً من الموعد المعتاد في اليوم الرابع والعشرين من كل شهر، وسيستمر الصرف على مدار خمسة أيام متتالية، لتنتهي عمليات السحب يوم الإثنين 26 مايو 2025، وتم تقسيم الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية إلى مجموعات محددة تصرف مرتباتها في أيام متفرقة.

جدول صرف المرتبات حسب الجهات

الخميس 22 مايو: صرف مرتبات مجلس النواب، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة التموين، وزارة الإسكان، الجهاز المركزي للمحاسبات، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

الجمعة 23 مايو: صرف مرتبات وزارات العدل، الكهرباء، التعليم العالي، الشباب والرياضة، الزراعة، التخطيط، التعاون الدولي، إلى جانب النيابة الإدارية، الأزهر الشريف، ووزارة المالية.

من السبت 24 مايو حتى الإثنين 26 مايو: تُستكمل عمليات صرف باقي الوزارات والمصالح الحكومية.

صرف المستحقات المالية المتأخرة

خصصت وزارة المالية ثلاثة أيام إضافية بعد انتهاء صرف المرتبات لصرف المتأخرات المالية والمستحقات المتأخرة للعاملين، وهي أيام: السبت 8 يونيو، الأحد 9 يونيو، والإثنين 10 يونيو 2025.

الزيادة المرتقبة في الأجور

رغم أن شهر مايو لا يشهد تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور، إلا أن وزارة المالية كشفت عن تفاصيل جدول الحد الأدنى للأجور الجديد، المقرر تفعيله مع مرتبات يوليو 2025 ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي اعتمدتها الدولة، وتتراوح نسب الزيادة بين 13% للدرجات العليا وتصل إلى 18% للدرجات الأدنى، كما أكدت وزارة المالية حرصها على توافر السيولة الكاملة في ماكينات الصراف الآلي خلال أيام الصرف، ودعت الموظفين إلى الالتزام بمواعيد الصرف الرسمية لكل جهة، لضمان انتظام العملية دون ازدحام، مع توفير الإمكانية للسحب من ماكينات ATM والبنوك ومكاتب البريد في مختلف أنحاء الجمهورية.