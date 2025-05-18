رابط إضافة المواليد على البطاقة التموينية في العراق 2025 عبر منصة أور

يواصل المواطنون في العراق البحث عن الطريقة الأسرع والأسهل لتحديث بيانات البطاقة التموينية، خاصة ما يتعلق بخدمة إضافة المواليد الجدد ضمن الحصة التموينية الشهرية، وتأتي منصة “أور” الرقمية كواحدة من أبرز المبادرات الحكومية التي تم إطلاقها لتسهيل الخدمات الإلكترونية، حيث يمكن من خلالها تنفيذ إجراءات تحديث بيانات البطاقة التموينية دون الحاجة إلى زيارة الدوائر الحكومية.

خطوات إضافة المواليد على البطاقة التموينية 2025 عبر منصة أور

يمكن للمواطنين العراقيين الاستفادة من خدمة إضافة مولود جديد على البطاقة التموينية من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة “أور” الإلكترونية.

تسجيل الدخول باستخدام رقم الهاتف المحمول وكلمة المرور.

اختيار خدمة “خدمات التموين” من القائمة الرئيسية.

تحديد خيار “إضافة مولود جديد”.

تعبئة استمارة البيانات المطلوبة بدقة.

إرفاق المستندات الضرورية مثل شهادة الميلاد وبطاقة الأحوال المدنية.

إرسال الطلب وانتظار إشعار القبول أو المراجعة من الجهات المختصة.

شروط إضافة المواليد وتحديث البطاقة التموينية

هناك مجموعة من الشروط يجب الالتزام بها عند تقديم طلب إضافة مولود جديد إلى البطاقة التموينية:

أن يكون مقدم الطلب رب الأسرة أو الوصي الشرعي.

امتلاك حساب فعّال على منصة “أور” الإلكترونية.

توفير الوثائق الرسمية المطلوبة (شهادة ميلاد الطفل، بطاقة التموين، البطاقة الوطنية الموحدة).

إدخال البيانات بدقة لضمان قبول الطلب بدون تأخير.

تحديث البطاقة التموينية في العراق

تمثل البطاقة التموينية في العراق مصدر دعم رئيسي لعدد كبير من الأسر، حيث تتيح الحصول على سلة غذائية شهرية مدعومة من الدولة، ومن هنا تأتي أهمية تحديث بيانات البطاقة بشكل مستمر لضمان استفادة جميع أفراد الأسرة، خاصة الأطفال حديثي الولادة الذين يستحقون التمتع بحصتهم التموينية بمجرد تسجيلهم في المنظومة، كما أثبتت منصة “أور” الإلكترونية فاعليتها في تسريع الخدمات التموينية وتوفير بيئة إلكترونية آمنة وسريعة للمواطنين، حيث يمكن من خلالها إنجاز معاملات مثل تحديث بيانات البطاقة وإضافة أو حذف أفراد الأسرة ومتابعة حالة الطلبات إلكترونيًا دون أي عناء.