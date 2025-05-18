لولو يا لولو في نونو.. تردد قناة وناسة للأطفال 2025 على النايل سات والعرب سات لتسلية أطفال 24 ساعة

تعد قناة وناسة للأطفال من أبرز القنوات الترفيهية والتعليمية الموجهة للأطفال في العالم العربي، حيث تقدم محتوى متنوعًا يجمع بين الأغاني، الأناشيد، والبرامج التفاعلية التي تنمي مهارات الأطفال وتوفر لهم تجربة مشاهدة ممتعة وآمنة.

تردد قناة وناسة للأطفال 2025

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11430

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11270

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

أبرز برامج قناة وناسة للأطفال

تقدم قناة وناسة للأطفال مجموعة متنوعة من البرامج التي تهدف إلى تعليم الأطفال وتسليتهم، ومن أبرز هذه البرامج:

أناشيد تعليمية: تعزز من القيم الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية.

برامج تفاعلية: تشجع الأطفال على المشاركة وتنمية مهاراتهم.

قصص مصورة: تقدم دروسًا وعبرًا بطريقة مشوقة.

أغاني مرحة: تدخل البهجة والسرور إلى قلوب الأطفال.

خطوات ضبط قناة وناسة على جهاز الاستقبال

لضبط قناة وناسة للأطفال على جهاز الاستقبال الخاص بك، اتبع الخطوات التالية:

اضغط على زر “Menu” في جهاز التحكم عن بُعد.

اختر “إعداد القنوات” أو “البحث اليدوي”.

أدخل بيانات التردد المناسبة (حسب القمر الصناعي المستخدم).

اضغط على “بحث” لبدء البحث عن القناة.

بعد انتهاء البحث، احفظ القناة واستمتع بالمحتوى المميز.

تعتبر قناة وناسة للأطفال خيارًا مثاليًا للآباء والأمهات الذين يبحثون عن محتوى آمن، تعليمي، وممتع لأطفالهم، بفضل التحديثات المستمرة والتنوع في البرامج، تظل القناة من أبرز الوجهات الترفيهية للأطفال في العالم العربي.