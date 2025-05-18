«بث بجودة HD» نزل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025.. عالم مليء بالمغامرات والمعرفة

تُقدم قناة ناشيونال جيوغرافيك نافذة فريدة على جمال الطبيعة وسحرها من خلال برامج متميزة تأخذك في رحلة إلى عالم الطبيعة والحياة البرية، حيث تُعد هذه القناة واحدة من أبرز القنوات الوثائقية حول العالم إذ تقدم محتوى يناسب جميع الأعمار ويجذب ملايين المشاهدين بفضل جودة البرامج التي تُسلط الضوء على الحياة البرية والبحرية، إليكم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025 على نايل سات

احصل على تجربة مشاهدة مميزة من خلال متابعة قناة ناشيونال جيوغرافيك عبر القمر الصناعي نايل سات والذي يتميز بعدة أشياء أهمها بث مستقر بجودة عالية، مما يجعله الخيار الأول لمتابعي القناة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن استقبال وتنزيل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025، وذلك باستخدام المعلومات التالية:

التردد: 11411.

معدل الترميز: 30000.

الاستقطاب: عمودي (V).

الجودة: HD (عالية الدقة).

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025 على عرب سات

إذا كنت تستخدم القمر الصناعي عرب سات، يمكنك متابعة القناة بجودة عالية على التردد التالي:

التردد: 11804 ميجا هرتز.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي (H).

معامل التصحيح: 5/6.

طريقة ضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك

يمكنك ضبط القناة بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

افتح قائمة الإعدادات باستخدام جهاز التحكم عن بعد.

اختر خيار “البحث اليدوي”.

اضغط على إضافة قناة جديدة وحدد القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات.

أدخل بيانات التردد بدقة.

ابدأ عملية البحث وانتظر حتى يتم العثور على القناة.

احفظ القناة على رقم يسهل الوصول إليه.

أبرز برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك

تشتهر القناة بتقديم مجموعة واسعة من البرامج الوثائقية التي تلبي اهتمامات المشاهدين، ومن أبرز هذه البرامج: