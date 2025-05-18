متبقي كام يوم؟.. موعد اجازة عيد الاضحى 2025 في مصر والسعودية وقطر والإمارات وباقي الدول العربية

من المفترض أن يبدأ عيد الأضحى لعام 2025 في مساء يوم الجمعة 6 يونيو ويستمر حتى مساء يوم الثلاثاء 10 يونيو، وذلك وفقًا للتقويم الهجري القمري، يحتفل به في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، بعد يوم عرفة الذي يوافق 5 يونيو 2025.

موعد اجازة عيد الاضحى

السعودية:

تبدأ الإجازة الرسمية في السعودية يوم الأربعاء 4 يونيو 2025، وتستمر حتى الاثنين 9 يونيو 2025.

مصر:

تبدأ الإجازة يوم الخميس 5 يونيو 2025، وتستمر حتى الاثنين 9 يونيو 2025

الإمارات العربية المتحدة:

من المتوقع أن تبدأ الإجازة يوم الخميس 5 يونيو 2025، وتستمر حتى الأحد 8 يونيو 2025.

قطر:

تبدأ الإجازة يوم الخميس 5 يونيو 2025، وتستمر حتى الأحد 8 يونيو 2025.

المغرب:

تبدأ الإجازة يوم الجمعة 6 يونيو 2025، وتستمر حتى الأحد 8 يونيو 2025.

تركيا:

تبدأ الإجازة يوم الخميس 5 يونيو 2025، وتستمر حتى الأحد 8 يونيو 2025.

باكستان:

تبدأ الإجازة يوم السبت 7 يونيو 2025، وتستمر حتى الاثنين 9 يونيو 2025.

إندونيسيا:

تبدأ الإجازة يوم الخميس 5 يونيو 2025، وتستمر حتى الاثنين 9 يونيو 2025.

بنغلاديش:

تبدأ الإجازة يوم السبت 7 يونيو 2025، وتستمر حتى الاثنين 9 يونيو 2025.

نيجيريا:

تبدأ الإجازة يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، وتستمر حتى الأربعاء 18 يونيو 2025.

قد تختلف التواريخ الرسمية للإجازات بناءًا على رؤية الهلال، لذا ينصح بمتابعة الإعلانات الرسمية في كل دولة، ويجب العلم انه قد تختلف مدة الإجازة في القطاع الخاص عن القطاع العام في بعض الدول، كما يوم عرفة يسبق عيد الأضحى بيوم، ويُعتبر من الأيام المقدسة في الإسلام.