“وزارة المـاليــة mof.gov.iq“ موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر يونيو 2025 بالعراق وحقيقة زيادتها 200.000 دينار بمناسبة عيد الأضحى المبارك

مع اقتراب شهر يونيو 2025 يترقب المتقاعدون في العراق موعد صرف رواتبهم الشهرية، خاصةً في ظل تزامن هذا الشهر مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، ويأتي هذا الاهتمام متزايدًا نتيجة التوقعات والشائعات المتداولة بشأن إمكانية صرف الرواتب مبكرًا، إضافة إلى احتمال وجود زيادات استثنائية بمناسبة العيد.

رواتب المتقاعدين يونيو 2025 في العراق

أوضحت وزارة المالية العراقية، أن صرف رواتب المتقاعدين يوافق يوم 1 من كل شهر ميلادي ما لم يكون إجازة أو عُطلة رسمية في البلاد، ناهيك عن أن يوم 1 يوافق الإثنين هو يوم عمل رسمي في الدولة العراقية، فيما يُشير إلى بدء عمليات الصرف يوم 1-6-2025، ما لم يكون هناك أي تغييرات جديدة في مواعيد الصرف.

هل توجد زيادة في الرواتب بمناسبة عيد الأضحى؟

تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباءً عن نية الحكومة العراقية منح مكافآت أو زيادات استثنائية للمتقاعدين بمناسبة عيد الأضحى والتي تقدر قيمتها ب 200.000 دينار عراقي، إلا أن وزارة المالية لم تصدر أي بيان رسمي بهذا الشأن حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

وأكد مصدر في الوزارة أن “أي زيادة في الرواتب أو منح مالية تستوجب قرارات تشريعية أو تعليمات من مجلس الوزراء”، مشيرًا إلى أن “الوزارة ملتزمة بصرف الرواتب حسب الجداول المعتمدة في قانون الموازنة العامة”.

طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

يمكن للمتقاعدين الاستعلام عن تفاصيل راتبهم أو مواعيد الصرف عبر الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية، من خلال الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة المالية العراقية.

اختيار قسم “التقاعد” أو “الهيئة الوطنية للتقاعد”.

الدخول إلى خدمة “الاستعلام عن الراتب”.

إدخال رقم هوية التقاعد أو الرقم التقاعدي، ثم الضغط على زر “استعلام”.

ستظهر تفاصيل الراتب، ومتى يتوقع صرفه.

في ظل ترقب عيد الأضحى المبارك، ينتظر المتقاعدون في العراق موعد صرف رواتب يونيو 2025، مع أمل في تقديم الصرف لتلبية متطلبات العيد، وحتى الآن لا توجد مؤشرات رسمية على زيادة الرواتب، لكن جميع التحديثات ستصدر من وزارة المالية، ويمكن متابعتها عبر الموقع الرسمي.