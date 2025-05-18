Barcelona vs Villarreal.. القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد فياريال في الدوري الإسباني 2025

تقام اليوم مباراة برشلونة ضد فياريال في إطار الجولة 37 من الدوري الإسباني، وذلك بعدما حسم الفريق الكتالوني لقب الليغا للمرة الثامنة والعشرين في تاريخه، وبالتالي تكتسب المواجهة طابعًا شكليًا بالنسبة لبرشلونة، الذي قد يستغلها لمنح مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي فرصة لتعزيز رصيده التهديفي ومحاولة تخطي كيليان مبابي في صدارة الهدافين، حيث يفصل بينهما ثلاثة أهداف فقط، في المقابل تكتسب المباراة أهمية كبيرة لفياريال الذي يسعى للحفاظ على مركزه الحالي أو التقدم نحو المركز الرابع، وفيما يلي نعرض القنوات الناقلة للمباراة والتشكيل المتوقع للفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد فياريال

سيتم لعب مجريات المباراة: نادي برشلونة – نادى فياريال من داخل أرضية ملعب مونتجويك الأولمبي، وستقوم القنوات والمنصات الآتية بإذاعة مباراة Barcelona vs Villarreal بتعليق حسن العيدروس:

beIN SPORTS 1.

منصة beIN CONNECT.

تطبيق TOD.

وائل جمعة وطارق ذياب هم ضيوف الاستوديو التحليلي الذي يقدمه الإعلامي مهند الجالي لتحليل كافة أحداث ومجريات المباراة على قناة بي إن سبورتس.

تشكيلات الفِرَق: نادي برشلونة – نادى فياريال

أعلن المدرب هانزي فليك عن التشكيلة الأساسية التي سيشارك بها في مباراة برشلونة ضد فياريال ضمن منافسات لا ليغا:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: جيرارد مارتين – إينيجو مارتينيز – كوبارسي – إيريك جارسيا.

الوسط: جافي – بيدري – فيرمين لوبيز.

الهجوم: رافينيا – ليفاندوفسكي – لامين يامال.

مع تواجد كل من على مقاعد البدلاء أنسو فاتي وبابلو توريه وكريستنسن وبالدي وكاسادو وغيرهم.

تشكيل فياريال الرسمي

سيدفع المدرب مارسيلينو جارسيا تورال باللاعبين التاليين ليشارك بهم في مباراة برشلونة ضد فياريال في الدوري الإسباني اليوم:

حراسة المرمى: لويز جونيور.

الدفاع: كاردونا – لوجان كوستا – خوان فويث – باو نافارو.

الوسط الدفاعي: باريخو – سانتي كوميسانا.

الوسط الهجومي: يريمي بينو – ألكس باينا – نيكولا بيبي.

الهجوم: آيوزي بيريز.

يجلس كل من إريك بايلي ودينيس سواريز ودييجو كوند على الدكة.