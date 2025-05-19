“الأسطورة Oppo A78 5G أسرع موبايل في فئته السعرية بتصميم خيالي وأداء يسبق الزمن ويستحق الاقتناء فورًا”

يُعد هاتف Oppo A78 5G من الأجهزة التي تجمع بين البساطة والعملية، فهو لا يقدم مواصفات خارقة، لكنه يؤدي المطلوب بكل سلاسة، تم طرحه ليناسب المستخدمين الباحثين عن تجربة مستقرة في الأداء اليومي، مع دعم شبكات الجيل الخامس وتصميم أنيق يناسب مختلف الأذواق، ورغم وجود بدائل عديدة في السوق، لا يزال الهاتف يحظى بإقبال من المستخدمين الذين يفضلون أجهزة أوبو بسبب واجهتها السلسة وجودة التصنيع التي تُميزها.

مواصفات الهاتف

شاشة IPS LCD مقاس 6.56 بوصة بدقة +HD

معدل تحديث 90 هرتز لتجربة استخدام أكثر سلاسة

معالج MediaTek Dimensity 700 بتقنية 7 نانومتر

ذاكرة عشوائية RAM بحجم 8 جيجابايت

مساحة تخزين داخلية 128 جيجابايت

كاميرا خلفية مزدوجة: 50 ميجابكسل + 2 ميجابكسل

كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل

بطارية بسعة 5000 مللي أمبير

شحن سريع بقوة 33 واط

نظام تشغيل Android 12 مع واجهة ColorOS 13

مزايا الهاتف

دعم شبكات الجيل الخامس 5G

شاشة كبيرة ومريحة للعين

تصميم أنيق وخفيف الوزن

أداء جيد في الاستخدام العادي

بطارية تدوم ليوم كامل بسهولة

شحن سريع يقلل وقت الانتظار

واجهة أوبو سهلة وسلسة

بصمة مدمجة بزر التشغيل سريعة الاستجابة

دعم توسيع الذاكرة الخارجية MicroSD

مكبر صوت ستيريو لتجربة صوتية أفضل

عيوب الهاتف

دقة الشاشة HD+ فقط

المعالج ليس الأفضل في الفئة السعرية

الكاميرا الأمامية متواضعة الأداء

لا يدعم تصوير فيديو بجودة 4K

لا يحتوي على عدسة تصوير واسعة

خامات الظهر من البلاستيك

لا يوجد مستشعر تقارب فعلي

السعر عند الإطلاق كان أعلى من المنافسين.

هاتف Oppo A78 5G ليس الأفضل في كل شيء، لكنه مناسب جدًا لمن يبحث عن جهاز عملي للاستخدام اليومي، مع دعم لشبكات الجيل الخامس وسلاسة في الأداء، قد لا يُرضي عشاق التصوير أو الألعاب الثقيلة، لكنه يقدم توازنًا جيدًا بين السعر والإمكانات، فإن كنت من محبي أوبو أو تبحث عن هاتف موثوق ببطارية قوية وتصميم بسيط، فقد يكون هذا الهاتف خيارًا جيدًا لك دون تعقيدات أو تكاليف زائدة.