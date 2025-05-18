“بدون أي خصـومات” رابـط فتح حساب بنك الخرطوم اونلاين بالرقم الوطنـي عبر “تطبيق Bankak” من جميـع أنحاء

فتح حساب في بنك الخرطوم يمنحك فرصة التعامل مع منظومة مالية موثوقة تجمع بين المرونة والتقدم الرقمي، سواء كنت فردا تبحث عن وسيلة آمنة لإدارة دخلك، أو مؤسسة تسعى لخدمات تمويلية شاملة، فإن بنك الخرطوم يعد أعرق وأكبر البنوك في السودان، إذ يمتد تاريخه لأكثر من قرن، ويقدم خدمات مصرفية متطورة تجمع بين الأصالة والتكنولوجيا الحديثة.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم

لفتح حساب بنك الخرطوم، يجب استيفاء عدد من الشروط الأساسية حسب نوع الحساب (شخصي – تجاري – استثماري – للطلاب – للقصر)، ومن أبرز الشروط للحسابات الشخصية:

تقدم بطاقة الرقم الوطني للمواطنين السودانيين.

وأيضا تقديم جواز سفر ساري أو بطاقة إقامة للوافدين والمقيمين.

إثبات السكن عن طريق تقديم مستند رسمي يُثبت العنوان (فاتورة مياه أو كهرباء أو خطاب جهة عمل).

يختلف الحد الأدنى للايداع حسب نوع الحساب، وغالبا ما يكون رمزيا في الحسابات الجارية والتوفير.

يجب أن يكون العميل بالغا (18 سنة فأكثر)، ويسمح بفتح حسابات للقصر بوجود ولي الأمر.

الخدمات المتوفرة عبر الحساب البنكي

عند فتح حساب في بنك الخرطوم، يمكنك الاستفادة من العديد من الخدمات المصرفية:

بطاقات الصراف الآلي (K-Card)

التطبيق المصرفي عبر الهاتف (BOK Smart App)

الخدمات الإلكترونية (تحويل، دفع فواتير، كشف حساب)

خدمة الخرطوم النقدية (Kash)

الحسابات الإسلامية (متوافقة مع الشريعة)

التحويلات الداخلية والدولية

تمويل شخصي وتجاري وتمويل شراء سيارات وعقارات

الربط بخدمات الهاتف النقال والبريد الإلكتروني للتنبيهات والمعاملات

خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم

لفتح حساب، يمكن اتباع الخطوات التالية سواء من خلال الفرع أو إلكترونيًا عبر التطبيق:

عبر الفرع

التوجه لأقرب فرع من فروع بنك الخرطوم المنتشرة في ولايات السودان. تعبئة نموذج فتح الحساب المتوفر في الفرع. تقديم المستندات المطلوبة (الهوية، إثبات السكن، صورة شخصية). تحديد نوع الحساب المطلوب (توفير، جاري، استثماري). توقيع العقود والمستندات البنكية. إيداع المبلغ المطلوب كحد أدنى. استلام رقم الحساب وبطاقة الصراف خلال مدة قصيرة.

عبر تطبيق بنك الخرطوم