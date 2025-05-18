“800 دينار شهرياً “.. شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت الجزائر 2025 عبر الوكالة الوطنية للتشغيل

تواصل الحكومة الجزائرية جهودها لدعم الفئات الاجتماعية التي تعاني من قلة الدخل وفي مقدمتها النساء غير العاملات، من خلال فتح باب التسجيل الإلكتروني للحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت 2025، تأتي هذه المبادرة في إطار مساعي الدولة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتمكين النساء من تحسين أوضاعهن المعيشية ومساعدتهن في مواجهة التحديات الاقتصادية، خاصة في المناطق التي تعاني من قلة فرص العمل.

شروط الحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت 2025

وضعت الجهات المعنية مجموعة من الشروط الواجب توافرها للاستفادة من هذه المنحة، والتي جاءت على النحو التالي:

أن تكون المتقدمة من الجنسية الجزائرية.

الإقامة الدائمة داخل الأراضي الجزائرية.

عدم ممارسة أي نشاط مهني في القطاعين العام أو الخاص.

أن يتراوح عمر المتقدمة بين 18 و40 عامًا.

ألا تمتلك المتقدمة مصادر دخل كبيرة أو ممتلكات تجارية.

طريقة التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت الجزائر 2025

خصصت السلطات الجزائرية رابطًا إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل للتسجيل في هذا البرنامج الاجتماعي، حيث يمكن للنساء الراغبات في الاستفادة من المنحة اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل.

إنشاء حساب إلكتروني جديد أو تسجيل الدخول بحساب سابق.

اختيار خدمة “منحة المرأة الماكثة في البيت”.

ملء استمارة التسجيل الإلكترونية بدقة.

إرفاق المستندات المطلوبة مثل بطاقة التعريف الوطنية، شهادة الإقامة، وشهادة عدم العمل.

إرسال الطلب وانتظار إشعار بالقبول من الجهات المختصة.

منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر

تعتبر منحة المرأة الماكثة في البيت برنامج اجتماعي موجّه لفئة النساء اللاتي لا يزاولن أي مهنة أو عمل سواء في القطاعات الحكومية أو الخاصة، وتمنح هذه الإعانة الشهرية دعمًا ماديًا ثابتًا للنساء غير العاملات، من أجل مساعدتهن في تغطية متطلبات الحياة اليومية، والمساهمة في تعزيز استقرار الأسرة الجزائرية، فهي تمثل فرصة حقيقية للنساء غير العاملات خاصة في المناطق الريفية والنائية من أجل التخفيف من الأعباء الاقتصادية، وتعزيز دور المرأة في المجتمع حتى وإن كان بشكل غير مباشر.