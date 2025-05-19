أحداث مثيرة الحلقة 192..موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس وتردد قناة ATV والفجر الجزائرية

ينتظر متابعي مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس الحلقة التي تم تأجيلها من الأسبوع الماضي وهي الحلقة القادمة رقم 192 التي تميزت بأنها مليئة بالإثارة والتشويق حيث سوف تدور الأحداث عن أسر تورغوت كما سوف ينزعج عثمان على أسره من أعداء الدولة العثمانية ولكن سوف يضع القائد عثمان خطة للتخلص من الأعداء في تلك الحلقة كما هناك أحداث أخرى مثيرة مثل خطوبة فاطمة بنت القائد عثمان لذا سوف نقوم بتوضيح تردد القنوات الناقلة للمسلسل وموعد عرض الحلقة القادمة.
موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 192
لقد حقق مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس نجاح كبير في الأعوام الماضية ولقد تم تأجيل عرض الحلقة 192 من المسلسل التركي قيامة عثمان بسبب مباراة نهائي كأس تركيا كما من المقرر عرض الحلقة في المواعيد التالية على قناة ATV التركية في يوم الأربعاء المقبل الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة أما على قناة الفجر الجزائرية الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة في يوم الخميس.
تردد قناة ATV التركية 2025
يمكن استقبال قناة ATV التركية عبر الأقمار التالية:
- القمر الصناعي نايل سات.
- التردد: 10796
- الاستقطاب: أفقي (H)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
تردد قناة ATV عرب سات
- التردد: 12692
- الاستقطاب: أفقي (H)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
تردد قناة الفجر الجزائرية 2025
- القمر الصناعي نايل سات
- التردد: 12645
- الاستقطاب: أفقي (H)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية
- القمر الصناعي عرب سات
- التردد: 11034
- الاستقطاب: عمودي (V)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
طريقة تثبيت القنوات الناقلة للمسلسل على الرسيفر
- فتح الشاشة مع الريسفير ثم التوجه إلى فتح الإعدادات عبر الضغط على زر القائمة في الريموت.
- اختر التركيب اليدوي ثم إضافة تردد قناة الفجر الجزائرية نايل سات أو القمر عرب سات.
- كتابة بيانات التردد الخاص بالقناة ومنها التردد مع معدل الترميز ومعدل تصحيح الخطأ ومعدل الاستقطاب.
- اضغط على زر البحث وفي نهاية الأمر عليك حفظ القناة ضمن قائمة القنوات.