أحداث مثيرة الحلقة 192..موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس وتردد قناة ATV والفجر الجزائرية

ينتظر متابعي مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس الحلقة التي تم تأجيلها من الأسبوع الماضي وهي الحلقة القادمة رقم 192 التي تميزت بأنها مليئة بالإثارة والتشويق حيث سوف تدور الأحداث عن أسر تورغوت كما سوف ينزعج عثمان على أسره من أعداء الدولة العثمانية ولكن سوف يضع القائد عثمان خطة للتخلص من الأعداء في تلك الحلقة كما هناك أحداث أخرى مثيرة مثل خطوبة فاطمة بنت القائد عثمان لذا سوف نقوم بتوضيح تردد القنوات الناقلة للمسلسل وموعد عرض الحلقة القادمة.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 192

لقد حقق مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس نجاح كبير في الأعوام الماضية ولقد تم تأجيل عرض الحلقة 192 من المسلسل التركي قيامة عثمان بسبب مباراة نهائي كأس تركيا كما من المقرر عرض الحلقة في المواعيد التالية على قناة ATV التركية في يوم الأربعاء المقبل الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة أما على قناة الفجر الجزائرية الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة في يوم الخميس.

تردد قناة ATV التركية 2025

يمكن استقبال قناة ATV التركية عبر الأقمار التالية:

القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 10796

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة ATV عرب سات

التردد: 12692

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة الفجر الجزائرية 2025

القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12645

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية

القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11034

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

طريقة تثبيت القنوات الناقلة للمسلسل على الرسيفر