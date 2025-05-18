افتح حسابك البنكي من منزلك بسهولة.. خطوات التسجيل لفتح حساب في بنك الخرطوم 2025 وخدمات رقمية متكاملة للمقيمين والمغتربين

يشهد بنك الخرطوم إقبالاً واسعًا من المواطنين داخل وخارج السودان بفضل إطلاق خدمة فتح الحسابات البنكية إلكترونيًا، فقد أصبح بإمكان السودانيين إتمام إجراءات فتح الحساب من منازلهم أو مكاتبهم دون الحاجة إلى زيارة فروع البنك المنتشرة، ودون تحمل أية رسوم إضافية أو أعباء إدارية معقدة، ومن الجدير بالذكر أن بنك الخرطوم يُعتبر من أقدم وأهم المؤسسات المصرفية في البلاد، يواصل تحديث خدماته ليواكب أحدث متطلبات السوق المصرفي، ومن خلال خدمة التسجيل الإلكتروني عبر الإنترنت وتطبيق “بنكك – Bankak”، أصبح بإمكان العملاء فتح حساباتهم خلال دقائق معدودة وبكل سهولة، مع الاستفادة من باقة واسعة من الخدمات المصرفية المتطورة.

خطوات التسجيل لفتح حساب في بنك الخرطوم 2025

للحصول على حساب مصرفي جديد عبر الإنترنت، يكفي اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى الموقع الرسمي لبنك الخرطوم أو عبر تطبيق “بنكك”.

اختيار خيار “فتح حساب جديد”.

إدخال البيانات الشخصية بشكل دقيق، مع إرفاق نسخة من الهوية الوطنية السارية.

التأكد من إدخال بريد إلكتروني فعّال لاستقبال التحديثات.

الموافقة على الشروط والأحكام.

انتظار رسالة نصية أو إشعار يتضمن تفاصيل الحساب الجديد.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم

لضمان نجاح عملية التسجيل الإلكتروني وفتح حساب جديد، ينبغي استيفاء الشروط التالية:

أن يكون المتقدم في سن 18 عامًا أو أكثر.

وجود هوية وطنية سارية المفعول.

امتلاك بريد إلكتروني صالح وفعّال.

إيداع أولي لا يقل عن 10,000 جنيه سوداني.

مميزات حساب بنك الخرطوم

يُقدّم بنك الخرطوم لعملائه مجموعة واسعة من الخدمات الحصرية التي تواكب احتياجات السوق: