Sevilla vs Real Madrid.. القنوات الناقلة لمباراة إشبيلية ضد الريال في الدوري الإسباني 2025

حسام مصطفى تاريخ النشر تصنيف أخبار الرياضة
Sevilla vs Real Madrid.. القنوات الناقلة لمباراة إشبيلية ضد الريال في الدوري الإسباني 2025
إشبيلية ضد الريال

تقام اليوم مباراة إشبيلية ضد الريال ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإسباني، في لقاء لا يحمل أي أهمية كبيرة لريال مدريد بعد أن حسم برشلونة لقب الليغا الثامن والعشرين في تاريخه إثر فوزه على إسبانيول منذ أيام، كما أن الريال ضمن احتلاله للمركز الثاني، مبتعدًا بفارق 8 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث، ما يعني أنه يدخل المواجهة بدون أهداف تنافسية واضحة سوى هدف واحد هو تسجيل كيليان مبابي أكبر قدر ممكن من الأهداف لكي يضمن تتويجه بالحذاء الذهبي، لذلك من المتوقع أن يتم التركيز على المهاجم الفرنسي اليوم.

القنوات الناقلة لمباراة إشبيلية ضد الريال

ستحدث مجريات المباراة: نادي إشبيلية – ريال مدريد على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في مدينة سيفيلا الإسبانية، وسيتم إذاعة مباراة Sevilla vs Real Madrid عبر القنوات والمنصات التالية بتعليق محمد بركات:

  • beIN SPORTS 3.
  • منصة beIN CONNECT.
  • تطبيق TOD.

وستكون مهمة التحليل من نصيب المحللان طارق ذياب ووائل جمعة في الاستوديو الذي يقدمه المذيع مهند الجالي على شاشة beIN، يجدر بالذكر أنه تحدث الآن في نفس التوقيت مباراة برشلونة وفياريال.

تشكيلات الفِرَق: نادي إشبيلية – ريال مدريد

فيما يلي تشكيلة ريال مدريد المتوقعة التي قد يستقر عليها المدرب كارلو أنشيلوتي ليبدأ بها مباراة إشبيلية ضد الريال في لا ليغا:

  • حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
  • الدفاع: فران جارسيا – جاكوب رامون – تشواميني – فالفيردي.
  • الوسط: بيلينجهام – لوكا مودريتش – داني سيبايوس – أردا جولر.
  • الهجوم: إندريك – كيليان مبابي.

تشكيل إشبيلية المتوقع

قد يدفع المدرب خواكين كاباروس باللاعبين التاليين ليشارك بهم في مباراة إشبيلية ضد الريال في الدوري الإسباني اليوم:

  • حراسة المرمى: أوريان نيلاند.
  • الدفاع: خوسيه كارمونا – رامون مارتينيز – لويك بادي – خوانلو سانشيز.
  • الوسط الدفاعي: جبريل سو – لوسيان أجومي.
  • الوسط الهجومي: دودي لوكيباكيو – ساول نيجيز – سوسو.
  • الهجوم: ألفارو باسكوال.
معلومات الكاتب
حسام مصطفى

مُدون ومُحرر صحفي في موقع البديل، خريج كلية الآداب بجامعة أسوان شعبة الصحافة، أسهمت بخبرتي في إثراء الفضاء الرقمي بأكثر من 1,000 خبر ومقال، تتلألأ مسيرتي المهنية بشهادات مرموقة منها شهادة إتمام دورة Reuters التدريبية في الصحافة الرقمية، وشهادة التدريب من أكاديمية Deutsche Welle في الصحافة البناءة.

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