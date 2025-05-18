“تثبت الآن بأعلى جودة HD” تردد قناة طيور الجنة 2025 الجديد على الأقمار الصناعية وطريقة تثبيتها على الريسيفر

يرغب الكثير بالتعرف على تردد قناة طيور الجنة 2025 الجديد على الأقمار الصناعية، حيث تعتبر تلك القناة من أبرز وأهم القنوات التي تعرض محتوى ترفيهي ومتميز ومناسب لكافة الفئات العمرية، فيما تقدم القناة عدد من الأغاني والأناشيد التعليمية والترفيهية التي تساهم في تعزيز مهارات الاطفال والقيم الإيجابية لديهم، كما أنه يمكن استقبال تردد القناة دون الحاجة لدفع أي رسوم أو اشتراك.

تردد قناة طيور الجنة 2025

يمكنكم الآن استقبال قناة طيور الجنة على القمر الصناعي النايل سات من خلال إدخال الترددات الآتية بشكل صحيح وذلك في جهاز الريسيفر الخاص بك:

التردد للقناة من خلال: 11393.

القمر الصناعي هو: نايل سات.

أما معدل الاستقطاب عبر: عمودي.

فيما يتم ضبط ترميز القناة: 27500.

كذلك يكون تصويب الخطأ هو: 3/4.

تردد طيور الجنة على عرب سات

يمكن ضبط تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات ويكون ذلك من خلال البيانات المقبلة:

التردد للقناة من خلال: 11310.

القمر الصناعي هو: عرب سات.

أما معدل الاستقطاب عبر: عمودي.

فيما يتم ضبط ترميز القناة: 27500.

كذلك يكون تصويب الخطأ هو: 3/4.

كيفية تنزيل قناة طيور الجنة على الريسيفر

يوجد بعض من الخطوات اللازمة التي تمكنك من تنزيل القناة على الريسيفر وذلك عبر النقاط التالية: