أخيرًا.. وزارة التعليم تُعلن موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2025 لجميع الشعب رسميًا وجدول الامتحانات يثير الجدل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل رسمي عن موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2025 لجميع الشعب، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لتنظيم ماراثون الامتحانات الفنية لهذا العام.

موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2025 لجميع الشعب رسميًا

ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن الوزارة، فإن موعد بداية امتحانات الدبلومات الفنية 2025 لجميع الشعب سيكون يوم الخميس 29 مايو الجاري، وتستمر الامتحانات حتى يوم الخميس 12 يونيو 2025، وذلك بحسب الجدول المقرر لكل شعبة سواء صناعي أو تجاري أو زراعي أو فندقي.

وقد أكدت الوزارة أن عدد الطلاب المشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية 2025 لجميع الشعب يبلغ قرابة 750 ألف طالب وطالبة موزعين على ما يقرب من 2500 لجنة سير بمختلف محافظات الجمهورية.

امتحانات الدبلومات الفنية 2025 لجميع الشعب

تهدف وزارة التعليم إلى تنفيذ امتحانات الدبلومات وفقًا لأعلى معايير الانضباط والدقة، وحرصًا على الشفافية والعدالة تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات المهمة لضمان سير امتحانات الدبلومات الفنية 2025 لجميع الشعب دون أي معوقات.

أهم ملامح امتحانات الدبلومات الفنية 2025

الامتحانات ستكون ورقية كما في السنوات السابقة.

يتم توزيع كراسة أسئلة وكراسة إجابة منفصلتين لكل مادة.

التنبيه على المراقبين والملاحظين بضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات.

إرسال خطابات الندب رسميًا إلى المشاركين في أعمال الامتحانات.

متابعة مستمرة من قبل غرف عمليات الوزارة لضمان انضباط اللجان.

خطوات الاستعلام عن رقم الجلوس لامتحانات الدبلومات الفنية 2025

تيسيرًا على الطلاب، وفرت وزارة التربية والتعليم وسيلة إلكترونية سهلة من أجل الاستعلام عن رقم الجلوس لامتحانات الدبلومات الفنية 2025 لجميع الشعب عبر المنصة الرسمية الخاصة بالوزارة.

خطوات الاستعلام عن رقم الجلوس إلكترونيًا:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

النقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.

إدخال البريد الإلكتروني الموحد الخاص بمنصة Office365.

الضغط مرة أخرى على “تسجيل الدخول”.

اختيار خدمة “الاستعلام عن رقم الجلوس”.

ستظهر بيانات الطالب متضمنة رقم الجلوس ومكان اللجنة.

مع اقتراب موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2025 لجميع الشعب، تواصل وزارة التعليم جهودها المكثفة لضمان تنظيم الامتحانات على الوجه الأمثل، وتوفير كل السبل التي تُسهل على الطلاب أداء اختباراتهم بأمان وهدوء