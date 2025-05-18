عشاق المغامرة والطبيعة.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025 على نايل سات وعرب سات بآخر تحديث

تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك واحدة من أبرز القنوات الوثائقية التي يتابعها الملايين حول العالم، بفضل محتواها المميز الذي يشمل مغامرات الحياة البرية واستكشاف أعماق البحار، والغوص في أسرار العلوم والتاريخ والآثار، ووسط هذا الاهتمام المتزايد يبحث كثيرون عن أحدث ترددات قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025 على القمرين نايل سات وعرب سات، للاستمتاع بمتابعة برامجها الحصرية بجودة عالية.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025 على نايل سات

يمكن لمتابعي قناة ناشيونال جيوغرافيك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بهم على التردد الجديد للقناة عبر القمر الصناعي نايل سات وفق المعلومات التالية:

التردد: 11411.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ (FEC): 3/4.

جودة البث: HD.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025 على عرب سات

أما بالنسبة لمستخدمي القمر الصناعي عرب سات، فقد خصصت القناة ترددًا يتيح تغطية شاملة لمعظم دول الخليج العربي وشمال إفريقيا، وجاءت تفاصيله كالتالي:

التردد: 12054.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

FEC: 5/6.

نظام البث: HD.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على يوتلسات 2025

لمحبي متابعة القناة في أوروبا وبعض الدول الأخرى، يمكن استقبال بث قناة ناشيونال جيوغرافيك عبر قمر يوتلسات على التردد التالي:

التردد: 11508.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 30000.

FEC: 3/4.

جودة البث: HD.

خطوات ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025

توفر القناة بثها عبر عدد من الأقمار الصناعية الإضافية مثل تركسات وهوتبيرد، مما يتيح لها الوصول إلى جمهور أوسع في دول أوروبا وآسيا، ولضبط القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك بطريقة صحيحة وسريعة يُنصح باتباع الخطوات الآتية: