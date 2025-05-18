حدث تردد قناة طيور الجنة بيبي على نايل سات وعرب سات وطريقة تنزيل القناة على جهازك

تعتبر قناة طيور الجنة بيبي من القنوات التي يختارها عدد كبير من المتابعين لقنوات الأطفال حيث حققت قناة طيور الجنة بيبي شهرة واسعة في مختلف الدول العربي بفضل محتواها الترفيهي الموجه للأطفال الصغار حيث تقدم القناة أروع مجموعة كبيرة من الأناشيد والأغاني التي تهدف إلى تنمية مهارات الطفل لذا سوف نقوم بتوضيح التردد مع طريقة تنزيل القناة الفضائية المجانية الغير مشفرة ومتاحة للجميع على أقمار صناعية مختلفة.

تردد قناة طيور الجنة بيبي على الأقمار الصناعية

تعتبر قناة طيور الجنة بيبي من القنوات التي تسلي وتعلم الأطفال الصغيرة وتنال إعجاب الكثير من المتابعين ولكن لضبط القناة على جهاز الاستقبال ومتابعة أجمل الأناشيد والأغاني لا بد من تنزيل التردد الجديد لمشاهدة الصورة والصوت بأعلى جودة كذلك لمتابعة جميع البرامج والأغاني المقدمة للأطفال الصغيرة.

تردد قناة طيور الجنة بيبي نايل سات

التردد: 11274

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة طيور الجنة القمر عرب سات

التردد: 11310

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

كيفية تثبيت قناة طيور الجنة بيبي على جهاز الاستقبال

إليكم طريقة ضبط الترددات بكل سهولة عبر اتباع الخطوات التالية: