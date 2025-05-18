خلىَ بيها بعد ما اتجوزها في السر .. سعاد حسني عبدالحليم حافظ يتصدروا تريند بعد وفاتهم بـ 20 سنه!

أعلنت أسرة العندليب الراحل عبدالحليم حافظ أن الفنان الراحل لم يتزوج من الفنانة الراحلة سعاد حسني كما أشيع من قبل عبر صفحات الأسرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعلنت الأسرة دليلًا بخط يد سعاد حسني تؤكد فيه عدم زواج الفنانة من العندليب، ونشرت الأسرة رسالة بخط يد الفنانة الراحلة سعاد حسني موجهة العندليب تعلن فيها انسحابها من حياته، وأوضحت الأسرة أن هذا الخطاب أرسلته سعاد حسني للعندليب بعد قرار إنهاء علاقة الحب التي كانت في بدايتها.

سعاد حسني عبدالحليم حافظ

شكلت الأخبار التي انتشرت عن زواج العندليب الراحل عبدالحليم حافظ من الفنانة الراحلة سعاد حسني أزمة كبيرة بين العائلتين حتى وصلت إلى ساحات المحاكم وبدأت الأزمة عندما استضاف في إحدى البرامج التليفزيونية شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني أوضحت خلال اللقاء أن العندليب الراحل كان يسكن بجوار الفنانة الراحلة سعاد حسني في منطقة الزمالك وكانا يتبادلان النظرات من شرفتي منازلهم.

نجوى فؤاد تنفي زواج العندليب عبدالحليم من السندريلا

لم يتوقف الحديث عند هذا الحد وتدخل بعض أصدقاء النجمين الراحلين لكي يدلوا بشهادتهم في هذا الحوار، وأكدت الفنانة نجوى فؤاد أن العندليب الراحل لم يتزوج من الفنانة الراحلة سعاد حسني وقالت من يقل إنه تزوجها فهو مخطئ وشقيقة سعاد حسني أخطأت في ذلك لأنها لم تعرف الحقيقة كاملة، لأن الفنان العندليب عبدالحليم لم يتزوج بأمر الأطباء فحالته الصحية كانت لم تسمح له بالزواج.