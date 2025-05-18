“بأعلى جودة سلي أطفالك” ثبت تردد قناة طيور الجنة 2025 الجديد على النايل سات وعرب سات

زاد البحث الساعات السابقة للتعرف على تردد قناة طيور الجنة 2025 على الأقمار الصناعية سواء النايل سات أو العرب سات، حيث تكون قناة طيور القناة من أهم القنوات التي تكون مخصصة للأطفال وتعرض محتوى مميز ومناسب لكافة الفئات العمرية، كما تقدم اغاني وأناشيد ترفيهية وتعليمية تساهم في تنمية مهاراتهم وتعزيز القيم الإيجابية لديهم، فيما قامت إدارة القناة مؤخرا بتحديث التردد الخاص بها للحصول على جودة عالية للصورة والصوت.

تردد قناة طيور الجنة 2025

يمكن ضبط تردد قناة طيور الجنة من خلال القمر الصناعي نايل سات عبر الترددات المقبلة:

يكون التردد الجديد هو 11393.

أما الاستقطاب من خلال عمودي.

معدل الترميز يكون هو 27500.

أما معامل تصويب الخطأ 3/4.

تردد طيور الجنة على عرب سات

جاء أخر تحديث لتردد القناة على القمر الصناعي عبر سات من خلال البيانات التي تمثلت كما يلي:

يكون التردد الجديد هو 11310.

أما الاستقطاب من خلال عمودي.

معدل الترميز يكون هو 27500.

أما معامل تصويب الخطأ 2/3.

طريقة تثبيت القناة على جهاز الريسيفر

يمكنكم تثبيت القناة على جهاز الريسيفر عبر تشغيله ثم اتباع الخطوات المقبلة بشكل صحيح: