“بخطوات بسيطة وسهلة NOW” طريقة فتح حساب بنك الخرطوم 2025 بالرقم الوطني أونلاين

يتساءل العديد من الأشخاص عن طريقة فتح حساب بنك الخرطوم 2025 بالرقم الوطني أونلاين، جاء ذلك تزامنا مع طرح البنك لعدد من الخدمات التي تمكن كافة العملاء السودانيين سواء المقيمين أو المغتربين من الاستفادة بالمعاملات المصرفية المالية ومنها دفع الفواتير وتحويل واستقبال الاموال سواء محليا وعالميا وكذلك دفع الفواتير، علما بأن تلك الخدمة لا تحتاج رسوم ويمكن القيام بها من أي مكان وعلى مدار اليوم.

طريقة فتح حساب بنك الخرطوم 2025

يمكن للعملاء اتباع الخطوات اللازمة لفتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم وذلك عبر الدخول على رابط الموقع الرسمي للبنك أو قم بتنزيل تطبيق بنكك على الهاتف المحمول ثم اتباع الخطوات الآتية:

أولا يتم اختيار اللغة المناسبة، وتحديد نوع الحساب.

ثانيا: قم باختيار الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية.

ثالثا: عليك إدخال البيانات اللازمة ومنها الرقم الوطني والاسم والعنوان.

رابعا: من ثم يتم إرفاق الأوراق المطلوبة والتي يجب بأن تكون بالصيغ المحددة.

أخيرا: يجب الضغط على خانة إرسال الطلب، وانتظر لتحصل على رسالة بها رقم الحساب البنكي.

شروط إنشاء حساب أونلاين في بنك الخرطوم

يوجد بعض من الشروط اللازمة لإنشاء حساب إلكترونيا والتي تتمثل على النحو التالي: