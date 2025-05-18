رابط تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور 1446/1447 من الجوال.. وزارة التعليم تفتح باب التسجيل لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن بدء استقبال طلبات تسجيل الطلاب الجدد للعام الدراسي 1446/1447 هـ، وذلك عبر منصة “نور” الإلكترونية، التي تعتبر واحدة من أبرز الخدمات الرقمية التي أطلقتها الوزارة لتسهيل إجراءات التعليم ومتابعة شؤون الطلاب في مختلف المراحل الدراسية، ويبحث أولياء الأمور حاليًا عن رابط تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور 1446/1447، خاصة مع اقتراب موعد بدء العام الدراسي الجديد ورغبة الجميع في ضمان مقاعد لأبنائهم في المدارس الحكومية القريبة من محل السكن.

خطوات تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور 1446/1447

حرصت وزارة التعليم السعودية على توضيح خطوات التسجيل عبر منصة نور، حيث يمكن تنفيذ جميع الإجراءات إلكترونيًا من خلال الجوال وتتم عملية التسجيل باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لنظام نور.

تسجيل الدخول باستخدام حساب “نفاذ” الوطني الموحد الخاص بولي الأمر.

قراءة التعليمات والشروط بعناية والموافقة عليها.

اختيار الطالب أو الطفلة المراد تسجيله من قائمة الأبناء المسجلين في حساب ولي الأمر.

إدخال بيانات العنوان الوطني ومعلومات السكن بشكل دقيق.

تحديد المدارس الحكومية المطلوبة بما لا يتجاوز عشر مدارس ضمن النطاق الجغرافي.

رفع المستندات الرسمية المطلوبة بصيغة إلكترونية عبر النظام.

إرسال الطلب وانتظار رسالة تأكيد القبول من الإدارة المختصة.

المستندات المطلوبة لتسجيل الطلاب الجدد في نظام نور

أكدت وزارة التعليم أن عملية التسجيل الإلكتروني للطلاب الجدد تتطلب إرفاق مجموعة من الأوراق والمستندات الرسمية التي تثبت هوية الطالب ومحل السكن والحالة الصحية وتشمل هذه المستندات:

نسخة من شهادة الميلاد أو سجل الأسرة.

شهادة التطعيمات الأساسية.

إثبات العنوان الوطني (كفاتورة خدمات أو وثيقة العنوان).

شهادة كشف طبي حديث.

شهادة الروضة (للمتقدمين للصف الأول الابتدائي فقط).

موعد فتح التسجيل

بدأت وزارة التعليم في استقبال طلبات تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور اعتبارًا من مايو 2025، ضمن خطتها المبكرة للاستعداد للعام الدراسي 1446/1447 هـ، ودعت جميع أولياء الأمور إلى الإسراع في إتمام التسجيل وفق الشروط المعلنة، لضمان حجز مقاعد لأبنائهم في المدارس الحكومية، كما أكدت الوزارة أهمية الالتزام بتحميل المستندات المطلوبة بشكل صحيح، واختيار المدارس وفق النطاق الجغرافي المعتمد لضمان سرعة قبول الطلبات.